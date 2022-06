Eventi sportivi, le 182 manifestazioni finanziate da Regione Lombardia

martedì, 28 giugno 2022

Ponte di Legno – “Con 1,33 milioni di euro Regione Lombardia ha finanziato una serie di eventi che si sono svolti da inizio 2022 ad oggi e altri che sono in calendario fino a settembre per un totale di 182 manifestazioni sportive”, nell’annunciare la firma del decreto contenente le graduatorie del bando, Antonio Rossi, sottosegretario regionale con delega a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi Eventi ha sottolineato: “Questa prima ‘finestra’ della misura ha registrato una fortissima richiesta, a conferma della vitalità del nostro movimento sportivo. Regione c’è e supporta le tante realtà impegnate a fare sport e a diffondere, attraverso le strutture, le associazioni, le bellezze naturali della nostra splendida Lombardia, la cultura sportiva”.

VOCAZIONE INCLUSIVA – “Suddiviso in due ‘finestre’ temporali, il bando 2022 – ha ricordato Rossi – al momento prevede complessivi 2.358.000 euro di erogazioni. La somma, a fondo perduto, è destinata a supportare la realizzazione tra gennaio 2022 e marzo 2023 di appuntamenti agonistici e amatoriali, di rilievo regionale, nazionale e internazionale. Con grande soddisfazione – ha proseguito il pluricampione olimpico – evidenzio come in questo primo elenco figurino tra i beneficiari 18 eventi legati a discipline paralimpiche, a testimonianza della forte vocazione inclusiva lombarda, anche nello sport”.

Il 6 LUGLIO SI CHIUDE LA SECONDA ‘FINESTRA’ DEL BANDO – “C’è ancora qualche giorno di tempo – ricorda il sottosegretario – per inviare l’adesione alla seconda ‘finestra’ del bando, quella utile per chiedere il contributo per le manifestazioni e gli eventi sportivi agonistici o dilettantistici in programma nel periodo 1° ottobre al 31 marzo 2023. Il 6 luglio, infatti, scadono i termini per inoltrare la domanda tramite la piattaforma bandi di Regione Lombardia. Ci attendiamo un successo altrettanto significativo”.

DA 4.000 a 50.000 EURO PER EVENTO – Sono ammessi anche alla seconda ‘finestra’ gli eventi che non perseguono fini di lucro, in programma nel territorio lombardo, per i quali sia stato chiesto il patronato regionale alla Presidenza, tramite piattaforma Bandi Online. A seconda del punteggio ottenuto, gli organizzatori possono vedersi riconosciuti sino a 4.000 euro, 7.000, 10.000, 20.000, 30.000, con un massimo fissato in 50.000 euro. Le somme sono destinate a coprire una parte delle spese sostenute per la realizzazione dell’evento (importi massimi sino al 50% o all’80% del documentato).

L’ELENCO DELLE 18 MANIFESTAZIONI DI DISCIPLINE PARALIMPICHE FINANZIATE – Sono 18 le manifestazioni di discipline paralimpiche finanziate con questa prima finestra del bando, per complessivi 96.000 euro.

A seguire, in ordine alfabetico, l’elenco completo dei beneficiari, con l’indicazione delle manifestazioni supportate, delle loro date di inizio e dei contributi erogati.

Asd Arcieri Del Roccolo Gare di Tiro con l’arco Targa 02/07/2022 4.000 euro; Asd Atletica Interflumina Epiù Pomì 36° Esagonale Del Po 03/09/2022 10.000 euro; Asd Gruppo Sport Alternativi Chiari 10° Torneo Grand Prix Farco ‘Città di Chiari’ 09/07/2022 4.000 euro; Asd Ski Passion Gara Sci Ski Passion 05/03/2022 4.000 euro; A.V.A.S. – Associazione Dilettantistica Velica Alto Sebino 50esima Edizione Regata Lovere / Tavernola / Lovere 31/05/2022 10.000 euro; Asd Arcieri Ardivestra 21 °Trofeo Ardivestra 25/04/2022 4.000 euro; Asd Olimpica Tennis Rezzato Tennis europe – Summer Cup – Nations Challenge 20/07/2022 4.000 euro; Asd Silvia Tremolada Onlus Campionato Italiano Giovanile Paralimpico di Nuoto 2022 24/04/2022 4.000 euro; Asd Triathlon Crema 2° Triathlon Sprint Città di Crema – Trofeo Piero Bernasconi 09/07/2022 4.000 euro;

Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Gavirate 16° Gavirate International Pararowing Regatta – 2° Tappa Nazionale Pararowing League Italia – Fisdir 13/05/2022 7.000 euro; Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Gavirate 3° Regata Regionale D’Aloja Valida Per La Classifica D’Aloja 19/06/2022 4.000 euro; Associazione Sportiva Tennis Club Altopiano Torneo Open Trofeo Fantoni/ Brasi Sport 21/07/2022 10.000 euro; Atletica Osa Saronno Libertas Asd Campionati Italiani di Società a Squadre – Finale Nazionale B 17/09/2022 4.000 euro; Gruppo Sportivo Dilettantistico di Chiuro Campionati Regionali Individuali Su Pista Cat. Allievi/E 10/09/2022 4.000 euro; Gruppo Sportivo Rancilio Apd Trofeo Antonietto Rancilio 2022 16/06/2022 7.000 euro; Piccoli Diavoli 3 Ruote Associazione Sportiva Dilettantistica ONLUS Handcycling Race Carate Brianza By Pd3r 13/03/2022 4.000 euro;

Piccoli Diavoli 3 Ruote Associazione Sportiva Dilettantistica ONLUS 11 Handcycling Gp Monza 02/06/2022 4.000 euro; Volare Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata Tennis Per Tutti: Lo Sport Inclusivo (Attività Sportiva Per Disabili e Finalizzata a Processi di Inclusione) 01/05/2022 4.000 euro.

GLI ALTRI 164 EVENTI SPORTIVI FINANZIATI IN PROGRAMMA SINO A SETTEMBRE – Sono 164 le altre manifestazioni sportive in programma sino alla fine di settembre di quest’anno, finanziate con questa prima finestra del bando, per complessivi 1.239.000 euro.

A seguire, in ordine alfabetico, l’elenco completo dei beneficiari, con l’indicazione delle manifestazioni supportate, delle loro date di inizio e dei contributi erogati.

As Premana – Associazione Sportiva Dilettantistica Giir di Mont 29/07/2022 10.000 euro; Asd Accademia Villa D’alme’ 13 Torneo Maggio Giallo-Rosso Memorial ‘Beppe Baretti’ 17/05/2022 4.000 euro; Asd Amici di Fraciscio Pizzo Stella Skyrunning 10/07/2022 10.000 euro; Asd Atletica P.A.R. Canegrate Ultimate Street Athletics 09/07/2022 10.000 euro; Asd Cantù Sanpaolo 29° Memorial Gianni Brera 11/06/2022 4.000 euro; Asd Libertas Vallesabbia Ivars Tre Campanili Half Marathon 03/07/2022 4.000 euro; Asd Libertas Vallesabbia Pompegnino Mountain Running 29/05/2022 4.000 euro; Asd Polisportiva Bellusco Irg2022 Campionati Italiani Pista 2022 20/07/2022 7.000 euro;

Asd Polisportiva Educativa Gasch ’41° Trofeo Città di Varese ‘Memorial Enrico Garbosi’ 15/04/2022 4.000 euro; Asd Running Saronno Running Day 18/06/2022 4.000 euro; Asd Sporting Club Nave 1966 ’35° Trofeo ‘Città di Nave’ 28/05/2022 4.000 euro; Asd Sportiva Lanzada Gara Del Pizzo Scalino – 36° Edizione 26/03/2022 7.000 euro; Asd Tennis Club Goito Tennis Trophy Fit Kinder Joy Of Moving 2022 24/06/2022 10.000 euro; Asd U.S. Chiavennese – Polisportiva Triathlon Delle Amarene 19/06/2022 4.000 euro; Asd Unione Sportiva Sangiorgese 65° Campaccio World Athletics Gold Level Cross Country Tour 05/01/2022 10.000 euro; Asd Valle Intelvi Corse 14° Rally della Valle Intelvi 21/05/2022 4.000 euro

As dilettantistica Skating Club Cassano D’adda Campionati Italiani di Pattinaggio A Rotelle Corsa Su Strada Cat. R12/R/A/J/S/Master M/F 08/06/2022 10.000 euro;

Abcf Comero Associazione Sportiva Dilettantistica Gara Internazionale di Corsa in Montagna e Chilometro Verticale: Trofeo Nasego e Vertical Nasego 03/09/2022 7.000 euro; Aics Comitato Provinciale Milanese Trofei di Milano 2022 – Educazione, Cultura e Sport per i Giovani 27/04/2022 4.000 euro; Amici Del Cammino Asd Mortara Lomellina Francigena Marathon 2022 27/03/2022 4.000 euro; Amici Del Cuore di Bozzolo Onlus ’12^ Camminata Cuore e Cervello ‘Una Corsa per La Vita’ 29/05/2022 7.000 euro; As Boario Campionati Italiani Ciclismo Esordienti, Allievi Maschile e Femminile 09/07/2022 7.000 euro;

Asd Atl. Cernusco 1/2 Maratona Del Naviglio 22/05/2022 7.000 euro; Asd Atletica Cairatese Meeting Dei 40 Anni’ Prova Cds Fispes e Coppa Italia. Meeting per Disbili Fisici e Non Vedenti 24/07/2022 7.000 euro; Asd Atletica Leggera Rovellasca Campionato Provinciale Categoria Ragazzi e Cadetti 21/05/2022 4.000 euro; Asd Circolo Tennis Cantù 3 °Uniqlo Wheelchair Tennis Tour Trofeo Internazionale Città di Cantù 21/04/2022 7.000 euro; Asd Ginnastica Ritmica La Coccinella ‘Saggio 2022 ‘Pace’ 28/05/2022 4.000 euro; Asd Gruppo Pattinatori Mobili Cantù 44° Trofeo Città di Cantu Bcc-Cantù 25/06/2022 4.000 euro; Asd i Gamber De Cuncuress Seconda Edizione concorun 25/09/2022 4.000 euro; Asd Menaggio & Cadenabbia Golf Club 59° Coppa Vecchio Grandola 03/09/2022 7.000 euro; Asd Polisportiva Albosaggia 35° Valtellina Orobie- Ismf Ski Alp World Cup 2021/2022 03/02/2022 30.000 euro;

Asd Pool Società Atletica Alta Valle Seriana Cds Allievi/E Finale Gruppo B 24/09/2022 4.000 euro; Asd Sci Fab Club Snow Eagle Fis Dual Mogul World Cup 10/03/2022 30.000 euro; Asd Sci Fab Club Snow Eagle Fis Junior Ski Freestyle World Championship 2022 & Fis Junior Snowboard World Championship 2022 22/03/2022 30.000 euro; Asd Tennis Como Atp Challenger Città di Como 28/08/2022 7.000 euro; Asd Virtus Pallacanestro Cermenate 38° Trofeo Renato Malacarne 16/09/2022 4.000 euro; Associazione Dilettantistica Basket Tavernerio Trofeo Giovani 2022 21/05/2022 4.000 euro;

Associazione Dilettantistica Polisportiva Centro Asteria Raduno Multisport Deaflympcs 2022 31/03/2022 4.000 euro; Associazione Fuorigioco Onlus Tuttingioco 2022 28/05/2022 4.000 euro; Associazione Italiana Classe Protagonist 7.50 (A.I.C.P.) Asd Ione Sportiva Dilettantistica Campionato Italiano Classe Protagonist 7.50 02/06/2022 4.000 euro; Associazione Nazionale Fight Sport Asd Campionati Mondiali Savate Assalto 21/09/2022 4.000 euro; Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Brescia 1950 Metallurgica San Marco Finale Oro C.D.S. Assoluto Su Pista 17/09/2022 7.000 euro; Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Valle Camonica Campionati Italiani Giovanili A Staffetta di Corsa in Montagna 28/05/2022 7.000 euro;

Associazione Sportiva Dilettantistica i Lupi Lumezzane Un’ora Da Lupi 21/05/2022 4.000 euro; Associazione Sportiva Dilettantistica Kappa Tennis School Nation Cup/ Lampo Trophy 03/07/2022 7.000 euro; Associazione Sportiva Dilettantistica No Limits Giochi Interregionali 2022 Atletica Leggera e Singolo di Bocce Xvi Laus Open Games 30/04/2022 4.000 euro; Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Camignone 58° Tr. Caduti e Dispersi Comune Passirano 2° Tr Franco Pedroni Alla Memoria 25/04/2022 4.000 euro; Associazione Sportiva Dilettantistica Tutto Bowling Progetto Bowling e Scuola – Eventi 2022 20/05/2022 4.000 euro;

Associazione Sportiva Dilettantistica Virtus Groane 10k Delle Groane 28/05/2022 4.000 euro; Associazione Sportiva Dillentantistica Atletica Treviglio 19a Maratonina Città di Treviglio 27/02/2022 4.000 euro; Associazione Sportiva Padernese Vx Trofeo Primavera 18/04/2022 4.000 euro; Astro Roller Skating Asd Campionato Italiano Freestyle Fisr 2022 02/06/2022 7.000 euro; Atletica Vigevano 15^ Scarpadoro 27/03/2022 4.000 euro; Automobile Club Bergamo 36° Rally Prealpi Orobiche 23/04/2022 7.000 euro; Automobile Club Brescia 51° Trofeo Vallecamonica 27/05/2022 10.000 euro; Automobile Club Brescia 45° Rally 1000 Miglia 26/08/2022 7.000 euro; Automobile Club Como 4° Lago di Como Ecogreen 23/07/2022 4.000 euro; Automobile Club Sondrio 65° Rally Coppa Valtellina 10/06/2022 7.000 euro; Automobile Club Varese Varese Ecogreen 21/05/2022 4.000 euro; Aval-Cdv Centro Vela Alto Lario Asd euroPean Campionahip Gold Cup D-One 26/05/2022 7.000 euro;

Bmx Ciclistica Olgiatese Campionato Italiano Bmx Race 2022 02/07/2022 4.000 euro; Cardano Skating Asd Organizzazione Campionati Italiani di Pattinaggio A Rotelle Specialità di Maratona 24/07/2022 4.000 euro; Centro Sportivo Italiano Comitato Regionale Csi Lombardia Finali Regionali Csi Lombardia 2022 22/05/2022 4.000 euro; Chero Group Team Sfrenati Associazione Sportiva Dilettantistica 2° Trofeo Comune di San Benedetto Po 19/06/2022 4.000 euro; Circolo Vela Gargnano Società Cooperativa Dilettantistica 72ª Centomiglia Internazionale Del Garda – Trofeo Bettoni 04/09/2022 10.000 euro; Circolo Vela Gargnano Società Cooperativa Dilettantistica Campionato Italiano Orc Minialtura 2022 20/05/2022 10.000 euro; Circolo Velico Tivano Associazione Sportiva Ilca euroMaster Valmadrera 2022 16/09/2022 7.000 euro; Comitato Coppa Quarenghi S.R.L. Sportiva Dilettantistica 15 Edizione Torneo Internazionale di Calcio Giovanile Coppa Angelo Quarenghi 19/08/2022 4.000 euro; Comitato Eventi Sportivi Oltrepò Mille Miglia – Stradella Città di Tappa 21/05/2022 4.000 euro;

Comitato Organizzatore Competizioni di Sci Livigno Fis Moguls euroPa Cup 16/03/2022 7.000 euro; Comune di Gropello Cairoli Sport e Salute – 3° Edizione 18/09/2022 4.000 euro; Comune di Marmirolo Ii° Trofeo Dei Prati Stabili 17/09/2022 4.000 euro; Comune di Pian Camuno 42° Trofeo G.S. Pian Camuno Memorial Angelo Felappi 15/08/2022 4.000 euro; Comune di Ponte di Legno Campionato Italiano Pattinaggio A Rotelle 15/06/2022 7.000 euro; consorzio Adamello Ski Pontedilegno-Tonale Giro D’italia 2022 Ponte di Legno-Tonale Città di Tappa 25/05/2022 20.000 euro; consorzio per La Promozione Turistica della Valchiavenna Gravel Marathon Valle Spluga 23/09/2022 10.000 euro; consorzio Turistico Media Valtellina Tappa in Provincia di Sondrio Del Giro D’italia 2022 24/05/2022 30.000 euro; consorzio Turistico Media Valtellina Tappe in Valtellina Giro D’italia Giovani Under 23 – Edizione 2022 13/06/2022 7.000 euro; Cycling Sport Promotion Asd 23° Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio Terza Prova Uciwomen’s Worldtour 19/03/2022 20.000 euro;

Federazione Italiana Badminton Italian International 2022 02/06/2022 10.000 euro; Federazione Italiana Baseball Softball Torneo Delle Regioni 2022 17/06/2022 4.000 euro; Federazione Italiana di Atletica Leggera Campionati Italiani Allievi 2022 17/06/2022 10.000 euro; Federazione Italiana Pallacanestro Finali Nazionali Under 17 Maschili 20/06/2022 7.000 euro; Federazione Italiana Pallavolo Finale Nazionale Pallavolo Maschile Under 17 31/05/2022 10.000 euro; Federazione Italiana Pesistica – Fipe Comitato Regionale Lombardia Finali Nazionali Campionati Italiani Assoluti di Pesistica Olimpica 18/06/2022 4.000 euro; Federazione Italiana Pesistica – Fipe Comitato Regionale Lombardia Gare di Pesistica Olimpica- di Specialità 24/09/2022 4.000 euro; Federazione Italiana Sport Rotellistici Campionato Italiano Gruppi Show e Precision 26/05/2022 10.000 euro;

G.M.S. Associazione Sportiva Dilettantistica 24° Gran Fondo Internazionale Felice Gimondi 07/05/2022 7.000 euro; G.S. Città di Brescia Asd 58 Trofeo Città di Brescia 05/07/2022 7.000 euro; Geas Nbc Vela Colico Associazione Sportiva Dilettantistica Fj World Championship 2022 25/07/2022 20.000 euro; Gruppo Alpinistico Nembrese Baby Gan 19/06/2022 4.000 euro; ‘Gruppo Ciclistico Cavrianese ‘Damiano Darra’ Asd’ 3° Trofeo Vela Sistemi 03/04/2022 4.000 euro; ‘Gruppo Ciclistico Cavrianese ‘Damiano Darra’ Asd’ Gara Ciclistica Su Strada 07/08/2022 4.000 euro; Gruppo Ciclistico Libero Ferrario Parabiago 87°Targa Libero Ferrario 11/09/2022 7.000 euro; Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi Ghost Town Trail 10/04/2022 4.000 euro; Gruppo Sportivo Croce Verde Orzinuovi Associazione Sportiva Dilettantistica Bossoni Half Marathon 27/03/2022 4.000 euro; Gs Cernuschese Ciclistica Tino Gadda Giornata Del Ciclismo Cernuschese 53°Trofeo Tino Gadda 29/05/2022 4.000 euro;

Gso-Oratorio Buffalora Associazione Sportiva Dilettantistica Triathlon Sprint Città di Brescia Trofeo Parco Delle Cave 07/08/2022 4.000 euro; Hockey Club Argentia Associazione Sportiva Dilettantistica euroHockey Club Trophy 2022 Woman 15/04/2022 20.000 euro; Insubria Sport Asd Gara Ciclistica Allievi Catenazzone Del Naviglio Grande – Piccolo Fiandre Vii Trofeo 04/09/2022 4.000 euro; K2 Valtellina Associazione Sportiva Dilettantistica K2 Valtellina Extreme Vertical Race 01/07/2022 7.000 euro; Kima Associazione Sportiva Dilettantistica Trofeo Kima 27/08/2022 20.000 euro; Marvelia Ssd Società Sportiva Dilettantistica euroCup 4000 27/07/2022 7.000 euro; Melavì Tirano Bike Asd 2° Trofeo Vis Melavi 28/08/2022 4.000 euro; Moto Club Bergamo Associazione Sportiva Dilettantistica Campionato Italiano Enduro Major 25/09/2022 7.000 euro; Moto Club Dynamic Trial Asd Campionato Del Mondo Trial Gp 16/09/2022 20.000 euro; Moto Club Lazzate Asd Prove di Campionato Italiano Trial e Minitrial 24/06/2022 7.000 euro; Moto Club Mx Pro Asd Mondiale Motocross Gran Premio della Lombardia 2022 05/03/2022 10.000 euro;

Moto Club Mx Pro Asd Mondiale Supermoto Gran Premio della Lombardia 2022 24/09/2022 10.000 euro; Moto Club Rs 77 Campionato Regionale Enduro 12/06/2022 7.000 euro; Moto Club Scuderia Fulvio Norelli – Asd Valli Bergamasche Revival 2022 Internazionale 17/06/2022 7.000 euro; Moto Club Sebino Associazione Sportiva Dilettantistica Campionato Regionle Enduro 10/07/2022 7.000 euro; Multilario consorzio di Circoli Velici Lariani Mondiale Youth 49er, 49erfx e Nacra 17 31/07/2022 10.000 euro; N.T.T. Rally Event Società Sportiva Dilettantistica A Responsabilità Limitata 2° Rally Valle Imagna 16/09/2022 4.000 euro; Nbha Italia Asd Campionato euroPeo 2022 di Barrel Racing e Pole Bending 19/05/2022 4.000 euro; Nuova Artistica Monza Asd Festa Dello Sport 2022 14/05/2022 4.000 euro; Nuova Ciclistica Placci 2013 Società Sportiva Dilettantistica A Responsabilità Limitata Giro D’italia Giovani Under 23 11/06/2022 20.000 euro; Nuova Sondrio Calcio – Società Sportiva Dilettantistica A R.L. 1° Torneo Internazionale Città di Sondrio 25/08/2022 4.000 euro; P.M. Sport Società Sportiva Dilettantistica A R.L. Unipersonale Colnago Cycling Festival 01/04/2022 10.000 euro; Pedale Medolese 14esima Southgardabike Dryarn 21/05/2022 7.000 euro; Polisportiva Olympia Visano Asd 54° Gran Premio Sportivi Visanesi Mem conti 18/09/2022 4.000 euro; Polisportiva Sarnico Ass Asd Festa Dello Sport Sarnico 09/09/2022 10.000 euro; Polisportiva Sirmione Asd ‘2° Trofeo Sirmione ‘La Perla Del Lago di Garda’ 16/06/2022 4.000 euro;

Pro Loco Roncobello Roncobello Laghi Gemelli 10/07/2022 7.000 euro; Pro Loco Valdidentro Energy2run Cancano 28/08/2022 4.000 euro; Pro Loco Valdidentro Trailrun Alta Valtellina 05/06/2022 4.000 euro; Progetto Ciclismo Soprazocco Assoc.Sportiva Dilettantistica 34° Trofeo Brescia – Montemagno 02/06/2022 4.000 euro; Rally Team New Turbomark Società Sportiva Dilettantistica A Responsabilità Limitata in Breve Rally Team Turbomark S.S.D. A R.L. 8° Camunia Rally 26/03/2022 4.000 euro; Rinascita Carpenedolo Asd 2° Trofeo Rinascita Carpenedolo – 40° Gp Magri Gomme – Memorial Bonometti Fausto/Zaniboni Pierluigi 03/07/2022 7.000 euro; Rosa Camuna Skating Società Sportiva Dilettantistica A Responsabilità Limitata Campionati Italiani Pattinaggio Artistico 2022 20/06/2022 4.000 euro; Rugby Parabiago Società Sportiva Dilettantistica S.R.L. Trofeo Zebre Family 21/05/2022 4.000 euro; S.C.L. Gazzanighese G.B.C. Apprettificio Bosio 35° Trofeo Gbc – Apprettificio Bosio 07/08/2022 7.000 euro; S.C.U.S. Nervianese 1919 Asd 75^ Coppa Caduti Nervianesi 25/04/2022 7.000 euro; Sbanda Brianza Ghost Town Freeride 6^ Edizione 18/06/2022 4.000 euro; Sci Club Radici Group Società Sportiva Dilettantistica A Responsabilità Limitata Trofeo Radici Internazionale 22/02/2022 4.000 euro; Scuderia Mantova Corse Asd 32° Gran Premio Nuvolari – Premio Mantova 2022 15/09/2022 20.000 euro;

Società Ciclistica Carnaghese Asd 50° Gran Premio Industria Commercio Artigianato Carnaghese – Campionato Italiano Under 23 24/06/2022 10.000 euro; Società Sportiva Dilettantistica A Responsabilità Limitata Univela Sailing 2022 Fd World Championship 03/09/2022 30.000 euro; Società Sportiva Dilettantistica A Responsabilità Limitata Univela Sailing Formula Kite Grand Prix con Campionato Italiano Kitefoil Open Iii Pob 24/06/2022 20.000 euro; Società Sportiva Dilettantistica Rcs Active Team- Ssd Rcs At A R.L. Milano Marathon 03/04/2022 7.000 euro; Società Sportiva Dilettentistica Canottieri Corgeno Campionati Italiani Coop Canottaggio Senior, Junior, Pesi Leggeri, Pararowingg 11/06/2022 10.000 euro; Spirano Ciclismo Asd 37° Trofeo Comune di Spirano – 19° Memorial Antonio Carrara 04/09/2022 4.000 euro; Spirano Ciclismo Asd 38° Circuito di Spirano – 18° Memorial Daniele Ferri 14/05/2022 4.000 euro; Sport Dream S.R.L. S.S.D. Sportiva Dilettantistica Campus Aquae Swim Cup Iii Edizione 10/06/2022 4.000 euro; Ssd Bagolino Bagolino Alpin Run 2022 17/07/2022 4.000 euro; Stradivari Nuoto Associazione Sportiva Dilettantistica Xx Trofeo Stradivari – Meeting Nazionale di Nuoto 04/06/2022 4.000 euro; Stramilano Running Club Società Sportiva Dilettantistica A Responsabilità Limitata Stramilano 2022 15/05/2022 20.000 euro; Team Galgiana Polisportiva Dilettantistica 31a Marathonbike della Brianza 03/09/2022 10.000 euro; Team Pasturo Asd Zacup Skyrace Del Grignone 18/09/2022 20.000 euro; Technic Ski Società Sportiva Dilettantistica A Responsabilità Limitata Societa Gran Prix Italia Femminile Dh S.Caterina V 17/01/2022 4.000 euro;

Tennis & Sports Open Asd Torneo Tennis Nazionale Open Maschile 18/06/2022 4.000 euro; Tennis Club Città Dei Mille – Società Cooperativa S.P.A. Trofeo Azimut 26/06/2022 4.000 euro; Tennis Club Pavia Associazione Sportiva Dilettantistica 18° Torneo Internazionale Giovanile di Tennis Under 14 07/05/2022 4.000 euro; Triathlon Alto Lario Asd Tivan Tri 28/08/2022 4.000 euro; Trio Eventi Società Sportiva Dilettantistica A Responsabilità Limitata Milano Deejay Tri 04/06/2022 7.000 euro; Trio Eventi Società Sportiva Dilettantistica A Responsabilità Limitata Volkswagen Trio Desenzano 24/09/2022 7.000 euro; Usd Spinese Oratorio 23° Torneo ‘Fabio Rizzi’ A Ricordo 21/05/2022 4.000 euro; Unione Sportiva Bormiese Trofeo Dei Territori Lombardia 2022 23/04/2022 20.000 euro; Unione Sportiva Bormiese Re Stelvio Mapei 09/07/2022 7.000 euro; Unione Sportiva Carbonate Associazione Sportiva Dilettantistica 53° Gran Premio Industria e Commercio Carbonatese 15/05/2022 4.000 euro; Unione Sportiva Mantovana Junior 30° Torneo Matteo Guerreschi 02/06/2022 4.000 euro; Uno Mas Associazione Sportiva Dilettantistica Aspria Tennis Cup 2022 19/06/2022 4.000 euro; Velate Rugby 1981 Trofeo Carnevale 40 Edizione 30/04/2022 7.000 euro; Visitpresolana ‘Località di Tappa Manifestazione Cicloamatoriale ‘The Original Tour Transalp’ 23/06/2022 4.000 euro.