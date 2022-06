Estate di cantieri a Edolo, lavori in via Oglio e via Porro

venerdì, 10 giugno 2022

Edolo – Estate di cantieri a Edolo (Brescia). Sono iniziati i primi interventi e in questi giorni Roberto Boninchi, vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, ha effettuato una ricognizione sullo stato delle opere, sui cantieri aperti e sui lavori che partiranno a breve.

“Stiamo rispettando la programmazione che abbiamo definito – spiega il vicesindaco Roberto Boninchi – sarà un’estate importante per le opere che abbiamo messo in cantiere”. Intanto tiene a precisare il vicesindaco Boninchi, domenica prossima sarà inaugurato il campo in erba sintetica dell’oratorio. Dopo lo stadio comunale, anche la struttura dell’oratorio è stata riqualificata.

L’Amministrazione comunale di Edolo, guidata dal sindaco Luca Masneri, sta portando avanti un piano di opere pubbliche e tra le più importanti spicca la messa in sicurezza di via Oglio, con un intervento di 500mila euro, mentre a breve sarà riqualificata in via Porro, con un investimento di 150mila euro con l’obiettivo di migliorare la sicurezza. Ha già ottenuto le autorizzazioni e presto sarà realizzato il marciapiede di via Esposito, mentre sarà migliorata la sicurezza dei pedoni nella zona del passaggio a livello di via Marconi, creando un marciapiede, per evitare che i pedoni si spostino sulla statale 42.

Attenzione anche alle frazioni con la metanizzazione di Nembra, lavori che dovrebbero durare alcuni mesi, e al termine sarà garantito un servizio alle famiglie che risiedono nella frazione. Infine il Comune di Edolo ha ottenuto un finanziamento di 34 mila euro da Regione Lombardia per la sistemazione dell’Infopont.