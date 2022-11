Enduro, al Regionale trionfo dei piloti del Moto Club Sebino

martedì, 8 novembre 2022

Malegno (Brescia) – Al Campionato regionale Gr.5 a Novara, due piloti del Moto Club Sebino in gara: per Marco Romelli problemi alla moto, mentre Osvaldo Armanni sulla sua Ktm 250 nella Classe X3 conquista il 1° sia di Classe che 1° Assoluto, terminando 2° il Campionato.

A Tradate (Varese) in una bella giornata si è disputato il Campionato Regionale Under-Senior e Territoriali con 3 prove Speciali in ognuno dei 3 giri

Under23: 1° Edgardo Paganini cat. JD su GasGas 250 4t; 1° Jarno Pedersoli Cat. JC su Beta 300; 3° Vittorio Ducoli (nella foto) Cat. JA su Fantic 125; 4° Giovanni Medeghini Cat. JB su Beta 250; 9° Sebastiano Buzzi Cat. JD su Ktm 250 4t; 11° Andrea Ghidini Cat. CU su Husqvarna 125. 2° il Moto Club Sebino.

Senior: 3° Riccardo Prandini Cat. SB su Beta 250; 4° Claudio Bellini Cat. SE su Ktm 350 4t; 5° Luca Bontempi Cat. SE su Ktm 250; 8° Alessandro Cremasco Cat. SD su Yamaha 250 4t; 10° Matteo Giacomelli Cat. SB su Ktm 250; 11° Diego Ballardini Cat. SE su GasGas 350 4t ;13° Nicola Lanza Cat. SE su GasGas 350 4t 14° Riccardo Moscardi Cat. SE su Ktm 350 4t 16° Francesco Libera Cat. Se su Husqvarna 350 4t 24° Diego Bellasich Cat. SD su Fantic 250 3t 5° Il Moto Club Sebino.

Territoriali: non terminano, purtroppo la gara Romanini Lukas , Zanotti Roberto e Calzaferri Nicolò. 2° Andrea Della Marta Cat. TB su Husqvarna 250; 3° Roberto Cesareni Cat. TC su Husqvarna 300; 4° Nikon Romanini Cat. TB su Husqvarna 250; 11° Matteo Moreschi Cat. TC su Beta 300; 13° Gianni Pietro Ferrari Cat. TC su Beta 300; 15° Luigi Cremasco Cat. TB su Yamaha 250; 16° Paolo Ghidini Cat. TC su Husqvarna 300 2° Il Moto Club Sebino.

Risultati finali del campionato Regionale Enduro 1° Carlo Valenti Major Cat. SV2 Ktm 250; 1° Edgardo Paganini (nella foto) Under Cat. JD GasGas 250 4t 1° Jarno Pedersoli (nella foto in basso) Under Cat. JC Beta 300 1° Moto Club Sebino

Cat. Territoriali 2° Pedersoli Matteo Major Cat. X250 su Beta 2° Meraviglia Gianmaria Major Cat. SV4 Honda 250 4t 2° Ducoli vittorio Under Cat. JA Fantic 125 2° Della Marta Andrea Territoriale Cat. TB Husqvarna 250 2° Il Moto Club Sebino Cat. Under 2° Il Moto Club Sebino Cat. Major 3° Gazzoli Alberto Major Cat. M300 Sherco 3° Cremasco Alessandro Senior Cat. SB Yamaha 250 3° Il Moto Club Sebino Cat Senior 4° Rachelli Maurizio Major Cat. V4t GasGas 350 4t 4° Boschini Corrado Major Cat. UV2 Husqvarna 250 4° Romanini Nikon Territoriale Cat. TB Husqvarna 250 4° Romanini Lukas Territoriale Cat. TA Ktm 125 4° Bontempi Luca Senior Cat. SE Ktm 350 4t 5° Bellini Claudio senior Cat. SE Ktm 350 4t.