Elezioni regionali 2023: i consiglieri eletti in provincia di Brescia

martedì, 14 febbraio 2023

Brescia – La star dei consiglieri regionali eletti è Emilio Del Bono che ha superato le 35mila preferenze. Nella notte si è concluso lo scrutinio e oltre a Emilio Del Bono (Pd) sono stati eletti al Pirellone sempre per il Pd Miriam Cominelli (9.737) i candidati delle Lega Floriano Massadri (10.272 preferenze) Davide Caparini (9.128), in Fratelli d’Italia Carlo Bravo (6.894), Barbara Mazzali (6.559) e Diego Invernici (5.461) e per Forza Italia Simona Tironi (8.463).

Gli ultimi seggi del bresciano sono assegnati in base ai resti dei diversi partiti su scala regionale, riproporzionati su base provinciale. A livello territoriale per il territorio bresciano sono rappresentate la Valle Camonica e il Sebino.