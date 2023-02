Elezioni regionali: voto e preferenze dei candidati delle Valle Camonica

lunedì, 13 febbraio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Sono numerose le curiosità emerse dal voto per la Regione Lombardia in Valle Camonica. La Lega nei Comuni della valle è oscillata dal 32% al 50%, Forza Italia tra il 13% e il 29%, dal 16% al 32% per Fratelli d’Italia, il Partito Democratico tra il 15 e il 23%. Forza Italia conquista la percentuale più alta a Bienno con 1.382 voti (69,20%) dove era candidato Massimo Maugeri, ex sindaco e assessore in Comunità Montana che ha avuto 1356 preferenze, mentre a Sellero il Partito Democratico – dove era candidato Mattia Peluchetti, consigliere comunale – ha ottenuto il 35,26% e il candidato Peluchetti 180 preferenze. A Piancogno, dove risiede il candidato della Lega Francesco Ghiroldi la Lega ha avuto il 52,46% dei voti e Francesco Ghiroldi 629 preferenze. A Darfo Boario Francesco Ghiroldi ha ottenuto 626 preferenze contro 548 di Davide Caparini. L’assessore regionale uscente Caparini ha fatto man bassa di preferenze in quasi tutti i Comuni della Valle Camonica.

In Forza Italia – oltre a Massimo Maugeri – hanno ottenuto preferenze Simona Tironi e Claudia Carzeri, quest’ultima è stata premiata dagli elettori di Temù con 122. Nella lista di Fratelli d’Italia nelle preferenze ha prevalso in quasi tutti i Comuni Diego Invenici, mentre nel Partito Democratico Mattia Peluchetti in numerosi Comuni ha superato il big Emilio Del Bono, sindaco uscente di Brescia e capolista.

Tra le altre curiosità della tornata elettorale la debacle di Letizia Moratti e dei suoi candidati Guido Galperti e Mirko Garatti, mentre il Movimento 5 Stelle è ai minimi storici.