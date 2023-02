Elezioni regionali, voti di lista e preferenze candidati a Edolo

lunedì, 13 febbraio 2023

Edolo (Brescia) – Dall’analisi del voto dei principali paesi della Valle Camonica emergono alcuni dati interessanti. A Edolo (Brescia) Attilio Fontana ha ottenuto il 73,17 dei consensi, Pierfrancesco Majorino il 19,12%, Letizia Moratti il 6,76 e Mara Ghidorzi lo 0,94%. La Lega con 664 voti (39,24%) è il primo partito, Forza Italia il secondo col 18,20%, terzo il Pd col 15,19%. A livello di preferenze nella Lega Davide Caparini, assessore uscente al Bilancio, ottiene 473 preferenze, Francesco Ghiroldi 31; nella lista di Forza Italia Simona Tironi ha ottenuto 159 preferenze, Gabriele Barucco 81, Massimo Maugeri 53; in Fratelli d’Italia 59 voti per Diego Invernici; nel Pd 60 voti per Emilio Del Bono e 56 voti per Mattia Peluchetti.

I RISULTATI

FONTANA ATTILIO 1.320 73,17

MAJORINO PIERFRANCESCO 345 19,12

BRICHETTO ARNABOLDI LETIZIA MARIA DETTA LETIZIA MORATTI 122 6,76

GHIDORZI MARA 17 0,94

LEGA – SALVINI PER FONTANA – LEGA LOMBARDA LEGA 664 39,24

FORZA ITALIA – BERLUSCONI PER FONTANA – PARTITO POPOLARE EUROPEO FORZA ITALIA 308 18,20

FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI 227 13,42

LOMBARDIA IDEALE – FONTANA PRESIDENTE LOMBARDIA IDEALE – FONTANA PRESIDENTE 74 4,37

NOI MODERATI – RINASCIMENTO SGARBI – FONTANA PRESIDENTE NOI MODERATI – 10 0,59

Totale liste 1.283 75,83

PARTITO DEMOCRATICO – LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 257 15,19

MOVIMENTO 5 STELLE MOVIMENTO 5 STELLE 28 1,65

ALLEANZA VERDI E SINISTRA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 11 0,65

PATTO CIVICO – MAJORINO PRESIDENTE PATTO CIVICO – MAJORINO PRESIDENTE 10 0,59

Totale liste 306 18,09

AZIONE – ITALIA VIVA AZIONE – ITALIA VIVA 55 3,25

LETIZIA MORATTI PRESIDENTE LETIZIA MORATTI PRESIDENTE 34 2,01

Totale liste 89 5,26

Preferenze candidati

Lega

CAPARINI DAVIDE CARLO DETTO DAVIDE 473

GHIROLDI FRANCESCO PAOLO 31

QUETTI CRISTIAN 7

CERUTI FRANCESCA 4

ZAMBELLI STEFANIA 2

MASSARDI FLORIANO 2

PE GABRIELLA 2

Forza Italia

TIRONI SIMONA 159

BARUCCO GABRIELE 81

MAUGERI MASSIMO 53

CARZERI CLAUDIA 20

Fratelli d’Italia

INVERNICI DIEGO 59

INSELVINI PAOLO 6

BONTEMPI GIORGIO 4

RAZZI SILVIA 4

VIVALDINI MARIATERESA 4

SONCINI EMMA 3

MAGLI LAURA 2

BRAVO CARLO 2

Partito Democratico

DELBONO EMILIO 60

PELUCHETTI MATTIA DETTO PELU 56

COMINELLI MIRIAM 29

DOSSENA MARIA ANNA 7

PARDELLI ULIANA 5

CORDA LUCIANO 2