Elezioni: la vicesegretaria Pd Irene Tinagli lancia la candidatura di Pier Luigi Mottinelli

martedì, 20 settembre 2022

Provaglio d’Iseo – Imprenditori, amministratori, esponenti della società civile del Sebino si sono ritrovati ieri a Provaglio d’Iseo (Brescia) con Pier Luigi Mottinelli, candidato lista Pd alla Camera nel collegio uninominale che comprende Valle Camonica, Val Trompia e Valle Sabbia, e l’europarlamentare e vicesegretario Pd, Irene Tinagli. Un momento importante per discutere di territorio e proiettarlo in un’ottica nazionale ed europea.

Durante l’incontro di Provaglio d’Iseo, l’europarlamentare Tinagli ha lanciato la candidatura di Pier Luigi Mottinelli (nella foto).

“Sono qui – ha detto – per fare il punto sui quanto fatto, illustrare il programma del Pd e sostenere Pier Luigi Mottinelli, che pone al centro della sua azione politica il territorio, le zone interne ed è un punto di riferimento anche a livello nazionale del partito per le politiche di valorizzazione delle aree montane”. “Conosco Pier Luigi Mottinelli da anni – ha aggiunto – abbiamo lavorato fianco a fianco sulle strategie da attuare per territori come questo e aree montane, e ritengo sia la persona ideale per proseguire questo lavoro in Parlamento”.

Durante l’incontro a Provaglio d’Iseo, l’europarlamentare Irene Tinagli ha fatto indicato i punti forti del programma del Partito Democratico: “Abbiamo posto al centro – ha proseguito – le famiglie e le imprese e in queste settimane il segretario nazionale Enrico Letta, incontrando nelle regioni del Nord imprenditori, amministratori, forze sociali e cittadini, ha spiegato quanto fatto a sostegno del sistema economico produttivo e indicato gli obiettivi che ci poniamo per la prossima legislatura”. “A livello locale – ha concluso Irene Tinagli – valorizzeremo i territori e le comunità locali, anche attraverso le risorse del PNRR”.

Messaggio elettorale a pagamento – Soggetto politico committente: Teresa Federici