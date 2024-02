Edolo, in fase di installazione il nuovo ponte sul fiume Oglio

giovedì, 15 febbraio 2024

Edolo (Brescia) – E’ in dirittura d’arrivo un’opera importante per Edolo: si tratta della realizzazione del ponte sul fiume Oglio, che collegherà via Gelpi, la ciclopedonale e l’area giochi del paese.

L’Amministrazione comunale di Edolo punta sulla valorizzazione di una zona del paese e il nuovo ponte in ferro – lungo 27 metri – va a completare la serie di opere avviate negli ultimi anni. Prima i lavori sull’area gioco, partendo dai campi da tennis, poi le aree verdi e adesso il ponte sull’Oglio. Il costo del nuovo ponte è di 390mila euro, l’opera è totalmente finanziata dalla Regione Lombardia.

“L’Oglio – spiega il sindaco di Edolo, Luca Masneri – è il biglietto da visita del nostro paese, abbiamo quindi avviato una serie di opere di riqualificazione, offrendo nuovi servizi agli edolesi e a chi frequenta il nostro paese”.

“Ora – conclude Masneri – si sta realizzando il ponte che collegherà le due sponde dell’Oglio che va a completare il piano”.