Edolo, grande adesione ai Fashion Days del Meneghini

lunedì, 20 dicembre 2021

Edolo – L’iniziativa “Fashion Days al Meneghini” ha colto nel segno: studenti e insegnanti hanno aderito con entusiasmo. L’idea progettuale denominata “Fashion Days al Meneghini“, articolata su tre giornate da oggi a mercoledì 22 dicembre nell‘istituto di Edolo (Brescia), è stata proposta dai rappresentanti degli studenti del Consiglio d’Istituto.

“L’obiettivo dell’iniziativa – sostengono i promotori – è rafforzare negli studenti, negli insegnanti e nel personale, il forte senso di appartenenza, adottando uno specifico dress code che contribuisca a stimolare, nella fase di “Ripartenza” le condizioni necessarie per una scuola che restituisca spazi, tempi di relazione, luoghi per apprendere”.

“In queste giornate – sottolinea la professoressa Raffaella Zanardini, dirigente scolastico del Meneghini di Edolo – viene riaffermato il valore dell’apprendimento a scuola, per una scuola aperta, coesa ed inclusiva, quale luogo di formazione della persona, del cittadino, dello studente, coniugando identità a socialità ed apprendimento”.

I “Fashion Days al Meneghini” sono così articolati: oggi giornata pigiama day: domani, 21 dicembre, giornata eleganza, mercoledì 22 dicembre giornata a tema natalizio.

“La proposta – conclude la professoressa Raffaella Zanardini – non è da intendersi come momento esclusivamente ludico-giocoso, ma nello spirito di aggregazione è un’iniziativa per rendere più gradevole e naturale la chiusura del trimestre con i relativi impegni derivanti, non è pertanto da considerarsi come distrazione”.

Fashion Days al Meneghini si concluderà mercoledì 22 dicembre durante l’ultima ora di lezione, nelle singole classi, con un momento di saluto conviviale nel rispetto delle norme anti Covid.