Edolo chiede la medaglia d’onore per i 106 internati del paese

lunedì, 3 ottobre 2022

Edolo (Brescia) – “Vogliamo ricordare e dedicare a ogni ex internato di Edolo la medaglia d’onore”, con queste parole il sindaco di Edolo (Brescia), Luca Masneri, ha illustrato il progetto dell’Amministrazione comunale in collaborazione con la sezione Valle Camonica dell’Associazione Nazionale Ex Internati (Anei). L’intento dell’Amministrazione comunale è chiedere per ciascun ex internato la Medaglia d’Onore, che il Presidente della Repubblica concede a quanti militari e civili (e, ove deceduti, ai loro familiari) dopo l’8 settembre 1943 furono catturati e detenuti dai tedeschi e non accettarono l’adesione alla R.S.I. o alle formazioni delle S.S.

Il progetto è stato svelato in un’assemblea pubblica che ha visto la presenza di Fabio Branchi, presidente dell’Anei Valle Camonica che ha ricordato: “In Valle Camonica sono 2.200 le persone che combatterono un’altra forma di Resistenza e tutte le vogliamo ricordare”. Il Gruppo Alpini Edolo ed il Gruppo Alpini Cortenedolo collaboreranno al progetto nell’individuazione degli internati e delle relative famiglie.

Elenco dei 106 Internati Militari di Edolo

1 ARMANINI Giuseppe Edolo 5° Rgt Alpini

2 ARMANINI Amadio Edolo 5° Rgt Alpini

3 ARZAROLI Giovanni Edolo

4 ARZAROLI Pietro Edolo … Genio

5 ARZAROLI Vincenzo Edolo 21° Sottosettore G.A.F. Gorizia

6 BALDONI Francesco Edolo

7 BARDELLA Mario Edolo 5° Rgt Alpini

8 BASIOLI Clemente Edolo 5° Rgt Alpini

9 BASIOLI Luigi Edolo 129. Comp. Alloggi – 77° Rgt Fanteria

10 BEZZI Antonio Edolo 6° Rgt. Alpini – Brennero

11 BEZZI Luigi Edolo 5° Rgt Alpini

12 BIANCHI Guido Edolo UFFICIALE

13 BONINCHI Pietro Edolo 5° Rgt Alpini

14 CALVI Battista Edolo 3° Rgt Fanteria

15 CALVI Gregorio Edolo 5° Rgt Alpini

16 CALVI Valentino Edolo 72° Rgt Fanteria

17 CASSIS Pietro Edolo 32° Rgt Fanteria – Carristi

18 CASTELLUCCI Pasquale Edolo 6° Rgt. Alpini – 216a Comp.

19 CODEGA Mario Edolo 2° Rgt Artiglieria Alpina

20 COMENSOLI Angelo Edolo 5° Rgt Alpini – Btg Brennero

21 COMENSOLI Emilio Edolo 29° Rgt.Artiglieria-3° Gr. 1° Btg.

22 COMENSOLI Giuseppe Edolo 5° Rgt Alpini – Bgt Edolo

23 COMENSOLI Natale Edolo 15° Btg. Misto Genio-Alpini

24 COMENSOLI Valentino Edolo 2° Rgt. Artiglieria – Merano

25 COZZI Arturo Edolo 17° sottosettore G.A.F.

26 DOLCERA Giovanni Battista Edolo 7° Rgt Alpini – 634a Comp. Complemento

27 FANETTI Francesco Edolo 21° Sottosettore G.A.F. Gorizia

28 FEDERICI Francesco Edolo 29a Comp. Mitragliatori

29 FESTA Amadio Edolo 5° Rgt Alpini – Btg. Morbegno

30 FESTA Climaco Edolo Carabinieri

31 FESTA Marino Edolo 5° Rgt Alpini

32 FESTA Mario Edolo 5° Rgt Alpini – Bgt Edolo

33 FETTOLINI Luigi Edolo 101° Rgt Fanteria

34 FIOLETTI Giacomo Edolo 317° Rgt Fanteria

35 FORCHINI Giovanni Edolo 5° Rgt Alpini

36 FRASSI Vittorio Edolo 71° Rgt Fanteria

37 FRIZZA Arturo Edolo 5° Rgt Alpini

38 FRIZZA Lorenzo Edolo 5° Rgt Alpini

39 GAZZOLI Alberto Edolo 14° Rgt. Fanteria – Grecia

40 GAZZOLI Gaetano Edolo 5° Rgt Alpini

41 GAZZOLI Giov. Maria Edolo 5° Alp. Batt. Istruzione – Brennero

42 GAZZOLI Luigi Edolo … Genio

43 GIUDICI Giulio Edolo 5° Rgt Alpini

44 GRASSI Michele Edolo 5° Rgt Alpini

45 GULBERTI Carlo Edolo Sanità

46 LAMBRUCCHI Mario Edolo 9° Rgt. Lancieri di Firenze – Cavalleria

47 LEONCELLI Pietro Edolo 110° Rgt Artiglieria

48 MARSEGAGLIA Giovanbattista Edolo 5° Rgt Alpini – Bgt Edolo

49 MAZZUCCHELLI Giovanni Edolo 50° Rgt Fanteria

50 MAZZUCCHELLI Luigi Edolo 5° Rgt Alpini – Btg Brennero

51 MAZZUCCHELLI Valentino Edolo … Genio

52 MOLES Francesco Edolo 2° Rgt Genio Minatori

53 MOLES Giovanni Edolo 21° Sottosettore G.A.F. Gorizia

54 MOLES Giuseppe Edolo 5° Rgt Alpini – Bgt Edolo

55 MOLES Luigi Edolo 5° Rgt Alpini

56 MOLES Pietro Edolo 72° Rgt Fanteria

57 MOSCONI Aldo Edolo 133° Rgt Artiglieria

58 PASQUINI Ottorino Edolo 341° Btg. Fanteria – 1a Comp. UFFICIALE

59 PASSERI Vittorio Edolo 5° Rgt Alpini – Bgt Edolo

60 PECORELLI Alessandro Edolo 72° Rgt Fanteria

61 PECORELLI Giovanni Edolo 9° Rgt Artiglieria

62 PEDRAIONI Giov. Battista Edolo 71° Rgt Fanteria

63 PEDROTTI Attilio Edolo 4° Rgt. Genio 3a Comp. Marc. Scuola-Bz

64 PEDROTTI Fedele Edolo 223a Divisione Costiera – P.m. 43

65 PEDROTTI Giuseppe Edolo 77° Rgt Fanteria

66 PEDROTTI Gregorio Edolo 2° Rgt Artiglieria Alpina

67 PELLICCIOLI Giovanni Edolo

68 PERLOTTI Battista Edolo 2° Rgt Artiglieria Alp. – Divis.Tridentina

69 PERLOTTI Bortolo Edolo 5° Rgt Alpini

70 PERLOTTI Bortolo Edolo 6° Rgt Alpini / 2° Rgt Artiglieria alpina

71 PERLOTTI Giuseppe Edolo 5° Rgt Alpini

72 PEZZOLI Leone Pasquale Edolo 1° Rgt Genio Minatori

73 PIACENTINI Giuseppe Edolo Comando Genio della 9a Arm. – Albania (Gen. Divisione)

74 PIETROBONI Albino Giuseppe Edolo 68° Rgt Fanteria

75 PILONI Cesare Edolo 58° Rgt Fanteria

76 PILONI GiovanBattista Edolo 5° Rgt Alpini

77 PILONI Giov. Battista Edolo 71° Rgt Fanteria

78 PILONI Giov. Battista Edolo 5° Rgt. Alpini – Bolzano

79 PILONI Giuseppe Edolo 383° Rgt. Fanteria – Montenegro

80 PILONI Stefano Edolo 5° Rgt Alpini

81 POGNA Fiorentino Edolo 2° Rgt. Artiglieria Alpina

82 POGNA Luigi Edolo 71° Rgt Fanteria

83 POGNA Stefano Edolo 8° Rgt. Artigliera Cd’Armata

84 POSITTI Severino Michele Edolo 5° Rgt Alpini

85 RAMUS Giovanni Edolo 5° Rgt Alpini

86 RAMUS Luigi Edolo 5° Rgt Alpini

87 RAMUS Mario Edolo 2° Rgt Artiglieria Alpina

88 RIVA Francesco Edolo 389° Rgt. Fanteria – 2a Comp.

89 SABBADINI Giuseppe Edolo 100a Compagnia Marconisti – 4° Rgt Genio Telegrafisti

90 SACRISTANI Battista Edolo Autiere (???)

91 SALGHETTI Marino Edolo 2° Rgt Cavalleria “Piemonte Reale”

92 SALVADORI Bortolo Edolo 5° Rgt Alpini

93 SALVADORI Pietro Edolo 211° Autoreparto

94 SCHIVARDI Antonio Edolo 23° Rgt Fanteria – Div. Como

95 SIMONCINI Edmondo (o Edoardo?) Edolo 77° Rgt Fanteria

96 SONETTI Antonio Edolo 44° Rgt Fanteria

97 SONETTI Gregorio Edolo 5° Rgt Alpini

98 STERLE Guerrino Egidio Edolo 17° Rgt Fanteria – 3a Comp. – Silandro

99 STOMEO Giuseppe Edolo 55° Rgt Fanteria

100 TEVINI Giuseppe Edolo 5° Rgt Alpini

101 TOGNI Emilio Edolo 5° Rgt Alpini

102 TOGNI Giuseppe Edolo 5° Rgt Alpini

103 TOGNI Gregorio Edolo 323a Comp. Presidiata – Trieste

104 TOMASOTTI Erminio (o Egidio?) Edolo 4° Rgt Genio Alpini

105 VITALI Alessandro Edolo 50° Rgt Fanteria

106 VITALI Michele Edolo 2° Rgt. Artiglieria Alpina

Per informazioni e modelli domande: Ufficio Anagrafe 0364773027. Martedì e giovedì 9- 12 e 15-16:30 e sabato 9-12.