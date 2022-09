Edolo, assemblea su medaglie d’onore agli internati militari

venerdì, 30 settembre 2022

Edolo (Brescia) – Assemblea pubblica sugli ex Internati. In vista della consegna delle Medaglie d’Onore, che si svolgerà nel 2023, l’Amministrazione comunale di Edolo (Brescia) organizza stasera – venerdì 30 settembre, all’auditorium Chiesa – un incontro sul progetto “Medaglie d’onore agli internati militari edolesi”.

In collaborazione con l’Associazione Nazionale Ex Internati della Sezione di Vallecamonica, l’Amministrazione comunale edolese intende riscoprire una delle pagine di storia del ‘900 meno conosciute, ma che ha coinvolto decine di famiglie anche nella comunità edolese, oltre a un centinaio di persone nel tragico biennio 1943-1945.

Dopo l’8 settembre 1943, sui monti si combatté la Resistenza armata, ma tantissimi altri edolesi combatterono un’altra forma di Resistenza, originata dal rifiuto di combattere con una divisa diversa da quella alla quale avevano giurato fedeltà e fatta da disobbedienza civile, stenti, fame e lavoro schiavo, dietro i reticolati dei lager nazisti.

650.000 italiani, tra i quali oltre 110 Edolesi combatterono una Resistenza silenziosa. 50.000 di loro non tornarono. Gli edolesi morti nei lager furono 7.

Per decenni, una coltre di silenzio è scesa sulle loro vicende e si dovrà attendere fino al 1997 perché sia conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare all’Internato Ignoto.

Con questo riconoscimento gli I.M.I. entrarono di diritto nelle pagine della Resistenza, essendosi sottratti alla barbarie di una guerra fratricida che opponeva gli italiani, schierati su fronti opposti.

L’Amministrazione Comunale intende chiedere per ciascuno di loro la Medaglia d’Onore, che il Presidente della Repubblica concede a quanti militari e civili (e, ove deceduti, ai loro familiari) dopo l’8 settembre 1943 furono catturati e detenuti dai tedeschi e non accettarono l’adesione alla R.S.I. o alle formazioni delle S.S.

Il Gruppo Alpini Edolo ed il Gruppo Alpini Cortenedolo collaboreranno al progetto nell’individuazione degli internati e delle relative famiglie. La Medaglia d’Onore è istituita ai sensi della Legge n. 296/2006, art.1 commi 1271-1276.

Per informazioni e modelli domande: Ufficio Anagrafe 0364773027 Martedì e Giovedì 9-12 e 15-16.30 e sabato 9-12.