Edolo: agli studenti della 3^ A del Meneghini il certificato eTwinning Quality Label

giovedì, 9 marzo 2023

Edolo (Brescia) – Gli studenti della classe 3^A dell’indirizzo AFM (Amministrazione Finanza e Marketing) dell’istituto Meneghini di Edolo (Brescia) hanno ricevuto il certificato di qualità eTwinning Quality Label per l’attività progettuale denominata “Going Green” svolta nell’anno scolastico 2021-2022, in collaborazione con la scuola tedesca “Hermann- Staudinger- Gymnasium” Erlenbach. Si tratta di un progetto che aveva come obiettivo la sostenibilità ambientale e l’economia circolare.

La premiazione è avvenuta oggi al Meneghini (nella foto) con la consegna del certificato singolo e gadget per tutti. L’attività degli studenti è stata coordinata dall’insegnante Maria Consiglia Tesone, referente dei progetti legati all’internazionalizzazione. L’istituto Meneghini è da tempo impegnato sui temi della sostenibilità ambientale, di fondamentale importanza per la nostra società e per le future generazioni, e sull’educazione dei cittadini.

I complimenti a tutti gli studenti della classe e ai suoi docenti per questa collaborazione internazionale e per il loro impegno nella promozione della sostenibilità ambientale ed economia circolare sono giunti dalla professoressa Raffaella Zanardini, dirigente scolastico del “Meneghini“, che ha sottolineato: “Sono felice di vedere che la scuola stia svolgendo un ruolo attivo nella costruzione di una maggiore consapevolezza ambientale e di responsabilità civica tra i propri studenti anche con proposte progettuali innovative – afferma -. Da sottolineare inoltre come la collaborazione tra scuole di paesi diversi sia un’esperienza molto positiva per gli studenti, poiché consente loro di entrare in contatto con culture e realtà differenti e di ampliare i propri orizzonti, confrontandosi con una realtà europea diversa dalla propria che permette loro di acquisire una visione più ampia e globale non solo della questione ambientale, inoltre la collaborazione internazionale tra patner diversi è anche un’occasione per gli studenti di esercitare le loro capacità di comunicazione e di collaborazione in un contesto interculturale, acquisendo competenze importanti per il loro futuro personale e professionale”.

Il ricevimento del certificato di qualità eTwinning Quality Label è un’ulteriore conferma del lavoro svolto dalla scuola, grazie alla collaborazione tra docenti e studenti anche nel campo dell’educazione alla sostenibilità ambientale ed economia circolare. “E twinningf quality Label è un traguardo importanti che amplia l’orizzonte del Meneghini con l’auspicio che le tante iniziative e-Twinning svolte possano permettere all’istituto di ricevere il Certificato di Scuola capofila e-Twinning”, conclude il dirigente scolastico.

di Ch. P.

