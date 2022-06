Edolo, a Unimont si presenta il progetto CereAlp

lunedì, 27 giugno 2022

Edolo – Buone pratiche per la coltivazione e la trasformazione di cereali alpini e piante officinali – CereAlp; progetto di ricerca finanziato da Regione Lombardia – Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

IL PROGETTO – CereAlp si prefigge lo scopo di diffondere buone pratiche e conoscenze inerenti la coltivazione e trasformazione di cereali tradizionali e piante officinali, al fine di innescare nuove filiere e promuovere l’imprenditoria giovanile in montagna.

ATTIVITÀ DIMOSTRATIVE – Venerdì 15 luglio si terrà un’attività dimostrativa in collaborazione con Bio-distretto di Valle Camonica e Rete Semi Rurali (RSR). L’attività dimostrativa prevede la visita formativa presso due aziende agricole della Valle Camonica che coltivano segale e piante officinali e la presentazione della “Casa delle Sementi Alpine” di Cerveno (Brescia).

Buone pratiche per la coltivazione, la raccolta e l’essiccazione di arnica (Arnica montana L.). Realizzazione di una brochure tecnico-divulgativa in formato elettronico contenente le buone pratiche per la coltivazione e la prima trasformazione di una pianta officinale di montagna: l’arnica.

LE INIZIATIVE PRECEDENTI

Giovedì 10 Marzo il dottor Andrea Primavera ha tenuto un incontro sugli aspetti regolatori della produzione di piante officinali in filiera corta. In particolare il Dottor Primavera ha fornito importanti delucidazioni sul Testo Unico (D.lgs. 75/2018) relativo alla coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali che ha rinnovato la normativa a livello di azienda agricola.

Mercoledì 30 Marzo si è svolta un’attività dimostrativa dal titolo “Buone pratiche per la conservazione, la coltivazione e la valorizzazione di cultivar tradizionali di mais” durante la quale i partecipanti: agricoltori professionisti e hobbisti, hanno potuto apprendere le odierne modalità e tecniche di conservazione in situ e ex situ di cultivar locali tradizionali di mais lombardi e le buone pratiche di coltivazione e valorizzazione delle stesse.

Attività dimostrativa in collaborazione con CREA – Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali – e Associazione Mais Nero Spinoso s di Valle Camonica