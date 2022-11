Edolo, a Unimont convegno sul bostrico in Valle Camonica

mercoledì, 2 novembre 2022

Edolo (Brescia) – “Il bostrico nelle Alpi e in Valle Camonica“, è il titolo del convegno in calendario l’11 novembre a Unimont di Edolo (Brescia). Sarà l’occasione – con esperti e responsabili di Consorzi forestali – di tracciare una panoramica sullo stato di fatto e buone pratiche per l’immediato futuro.

Il convegno è organizzato da Unimont ed ha il sostegno di Regione Lombardia, Comunità Montana di Valle Camonica, Università degli Studi di Padova, Federazione Regionale Lombarda degli Agronomi, Consorzio Forestale Alta Valle Camonica e Due Parchi.

Venerdi 11 novembre – alle 14:30 – sia in presenza che online – prenderà avvio il convegno con l’introduzione di Anna Giorgi, responsabile del Polo Unimot dell’Università degli Studi di Milano e Presidente dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano, seguiranno le relazioni di Giorgio Vacchiano, Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali, Produzione, Territorio, Agroenergia, Università degli Studi di Milano su “Prevenzione selvicolturale e impatti del bostrico sui servizi ecosistemici del bosco (protezione, biodiversità, carbonio)“; Massimo Faccoli, Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente, Università degli studi di Padova su “Fattori predisponenti e monitoraggio della diffusione del bostrico tipografo sulle Alpi“; Marco Bazzoli e Enea Inverardi, Servizio Fitosanitario Regionale-Regione Lombardia, e Roberto Tonetti, Sviluppo dei Sistemi Agricoli di Montagna, Pianificazione Gestione Forestale e Arboricoltura, Regione Lombardia su “Monitoraggio e gestione dell’emergenza bostrico in Lombardia”, Alessandro Ducoli, Gestione Risorse Forestali Comunità Montana Valle Camonica su “Campagne di monitoraggio 2020-2021-2022 e relativa programmazione in Valle Camonica”; Mario Tevini, direttore Tecnico Consorzio Forestale Alta Valle Camonica su “Presentazione di un intervento di bonifica, le difficoltà operative e gli sbocchi di mercato del materiale tagliato“. Concluderà Luca Giupponi, ricercatore Polo Unimont-Università degli Studi di Milano, su “Quale futuro per le comunità vegetali delle aree colpite dal bostrico“. Al termine confronto con il pubblico.

Il giorno successivo – sabato 12 novembre, alle 9:30 in Val D’Avio a Temù (Brescia) – tour con i giornalisti guidato da Riccardo Mariotti, direttore Tecnico, Consorzio Forestale Due Parchi.