Edolo: 22 artisti si sfidano al Mondiale Speed Carving Art

mercoledì, 3 agosto 2022

Edolo – E’ stato aperto questa mattina, con la cerimonia di benvenuto dei 22 artisti che prenderanno parte al 7° Lignum Summer Art e al 5° Campionato Mondiale Speed Carving Art in programma fino a domenica 7 agosto a Edolo (Brescia).

Alla cerimonia erano presenti gli organizzatori della manifestazione, Ivan Mariotti, il sindaco Luca Masneri per il tradizionale “taglio dell’asse”, l’assessore al Turismo Luciano Mossini e gli artisti, con una folta rappresentanza straniera. Sono infatti presenti artisti provenienti da Russia, Ucraina, Costa Rica, Messico, Brasile, Venezuela, Cile, Ecuador e Kenya. Le gare si svolgeranno tra l’area mercatale e via Porro a Edolo.

Il programma

mercoledì 3 agosto: primi intagli all’area mercatale

giovedì 4 agosto: Gara di Speed Carving Campionato Mondiale alle 20:30 in via Porro

venerdì 5 agosto: Simposio Ligneo e Orchestra Francesca Mazzuccato

sabato 6 agosto: Simposio Ligneo e “I giochi di una volta” laboratori e divertimento per bambini 6 – 13 anni, tributo a Laura Pausini con #Simili

domenica 7 agosto: Finale del Campionato Mondiale di Speed Carving, 2^ Campionato Italiano Scultura Gufi, premiazione e chiusura Simposio e Campionato Speed Carving.