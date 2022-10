Edilizia scolastica: gli interventi al Meneghini di Edolo, Cfp di Ponte di Legno e Golgi di Breno

mercoledì, 5 ottobre 2022

Edolo – Completata la progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione dell’istituto “Meneghini” di Edolo (Brescia) con un investimento di un milione e 650mila euro; avviata la progettazione definitiva delle opere di ampliamento del Cfp “Zanardelli” di Ponte di Legno (Brescia) per un costo di 3 milioni e 500mila euro e appalto in corso delle opere del liceo “Golgi” di Breno per un importo di 3 milioni e 478 mila euro.

In sintesi alcune delle opere più importanti di edilizia residenziale in Valle Camonica. Ieri la Provincia di Brescia con il presidente Samuele Alghisi, il consigliere provinciale delegato all’Edilizia Scolastica e all’Istruzione Filippo Ferrari e il direttore settore Edilizia Scolastica e Direzionale della Provincia di Brescia, Gian Maria Mazzoli hanno tracciato un quadro sul piano di edilizia residenziale, che prevede opere per 40.459.500 euro.

IN PROVINCIA DI BRESCIA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 1^ tranche FINANZIAMENTO PROVINCE

Affidamento incarico e progettazione in corso

Contributo MIUR € 16.704.080,06 euro

Contributi tramite accordi di programma tra Provincia di Brescia, Comunità Montane e Comuni 2.405.419,94 euro

TOTALE FINANZIAMENTI 19.109.500 euro

PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 2^ tranche FINANZIAMENTO PROVINCE

Affidamento incarico e progettazione in corso

Contributo MIUR 20.374.628 euro

Contributi vari tramite accordi di programma tra Provincia di Brescia, Comunità Montane e Comuni 975.372 euro

TOTALE FINANZIAMENTI 21.350.000 euro

INTERVENTI

I.I.S. “ANTONIETTI” – COMUNE DI ISEO – LAVORI DI AMPLIAMENTO 1.300.000 euro

I.I.S. “L. EINAUDI” – COMUNE DI CHIARI – LAVORI DI AMPLIAMENTO 2.050.000 euro

LICEO “C. GOLGI” – COMUNE DI BRENO – LAVORI DI AMPLIAMENTO 2.600.000 euro (convogliato nel P.N.R.R. (D.M. Istruzione n.175/2020)

LICEO “G. CALINI” – COMUNE DI BRESCIA – NUOVA PALESTRA 2.595.935 euro

I.I.S. “L. GIGLI” – COMUNE DI ROVATO – LAVORI DI AMPLIAMENTO 1.900.000 euro

C.F.P. “G. ZANARDELLI” – COMUNE DI PONTE DI LEGNO – LAVORI DI AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE CUCINA ATTREZZATA E SPAZI POLIVALENTI ED ESPOSITIVI 3.500.000 euro

LICEO “C. GOLGI” – COMUNE DI BRENO – NUOVO LICEO MUSICALE IN COMUNE DI DARFO: 3.700.000 euro

Realizzazione del Nuovo Liceo Musicale con tecniche di bioedilizia e domotica, n°12 aule, aula magna ed anfiteatro – superficie coperta di 1568 mq – volume 7114 mc

Progettazione esecutiva completata (progettazione architettonica interna)

C.F.P. “G. ZANARDELLI” – COMUNE DI PONTE DI LEGNO LAVORI DI AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE CUCINA ATTREZZATA E SPAZI POLIVALENTI ED ESPOSITIVI: 3.500.000 euro

Ampliamento mediante realizzazione di uno spazio polifunzionale didattico e per eventi, con area Show-Cooking, locali accessori e terrazza a verde in copertura. Superficie coperta di 525 mq – volume 3078 mc

Intervento in fase di progettazione definitiva architettonica interna

Realizzazione di un nuovo complesso parzialmente interrato con copertura a giardino pensile con inverdimento intensivo. n°8 aule – superficie coperta di 1341 mq. Lavori in corso di esecuzione

LICEO “G. CALINI” – COMUNE DI BRESCIA NUOVA PALESTRA: 2,595.935 euro

Realizzazione della nuova palestra con copertura a verde e annessi spogliatoi. Superficie coperta di 922 mq – volume 7572 mc. Lavori in corso di esecuzione

I.I.S. “C. GOLGI” – COMUNE DI BRENO -LAVORI DI AMPLIAMENTO: 3.478.000 euro

Ampliamento mediante realizzazione di un nuovo complesso su tre piani collegato all’esistente n°11 aule – superficie coperta di 578 mq. Appalto in corso, lavori in fase di aggiudicazione

I.I.S. “L. GIGLI” – COMUNE DI ROVATO – LAVORI DI AMPLIAMENTO: 1.900.000 euro

Ampliamento mediante costruzione di un nuovo plesso su due livelli, collegato all’esistente caratterizzato da una parete verde a «giardino verticale». n°10 aule – superficie coperta di 589 mq – volume 3964 mc

Lavori in corso di esecuzione

I.I.S. “ANTONIETTI” – COMUNE DI ISEO LAVORI DI AMPLIAMENTO: 1.300.000 euro

Ampliamento mediante realizzazione di un nuovo complesso disposto su tre livelli. n°6 laboratori con annessa officina – superficie coperta di 351 mq – volume 3046 mc. Lavori in corso di esecuzione

OPERE ANTISISMICHE

LICEO DE ANDRÉ – Comune di Brescia € 759.500,00

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AL FINE DEL MIGLIORAMENTO SISMICO

LICEO LEONARDO – Comune di Brescia € 2.100.000,00

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO I° stralcio

I.I.S. LUNARDI – Comune di Brescia € 1.000.000,00

INTERVENTI ANTISISMICI E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA I° stralcio

I.P.S.S.A.R. MANTEGNA – Comune di Brescia € 600.000,00

INTERVENTI ANTISISMICI E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

I.T.I.S. CEREBOTANI – Comune di Lonato D.G. € 2.000.000,00

LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO I° stralcio

I.I.S. FORTUNY MORETTO – Comune di Brescia € 900.000,00

INTERVENTI ANTISISMICI E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA I° stralcio

I.P.S.S.A.R. DE MEDICI – Comune di Gardone Riviera € 3.000.000,00

LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

LICEO COPERNICO – Comune di Brescia € 2.000.000,00

LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO I° stralcio

I.I.S. ABBA BALLINI – Comune di Brescia € 1.500.000,00

LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO I° stralcio

I principali interventi antisismici da realizzare riguardano: posizionamento di strutture sismo-resistenti con telai in acciaio, esterni e oppure interni al fabbricato; consolidamento dei solai orizzontali, rinforzi statici degli orizzontamenti e delle fondazioni con l’utilizzo di pali e mediante cerchiature dei pilastri: setti di controvento, controventature di piano con fibre di carbonio agli intradossi dei solai, controventature di piano con elementi in acciaio agli intradossi dei solai

I.I.S. “L. CEREBOTANI” – COMUNE DI LONATO LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO: 2.000.000 €

Opere di adeguamento antisismico mediante posizionamento di una nuova struttura sismo-resistente con telai in acciaio, esterni al sedime del fabbricato. Parziale consolidamento dei solai orizzontali.

Progettazione esecutiva in corso

I.P.S.S.A.R. “DE MEDICI” – COMUNE DI GARDONE RIVIERA LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO

E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: 3.000.000 €

Opere di consolidamento e rinforzo statico orizzontamenti e fondazioni.

Progettazione definitiva in corso

LICEO “LEONARDO” – COMUNE DI BRESCIA LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO: 2.100.000 euro

Opere di adeguamento antisismico nei blocchi A-B-C mediante utilizzo di strutture in carpenteria metallica.

Progettazione esecutiva completata

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

I.I.S. PERLASCA – Comuni di Idro e Vobarno € 2.250.000,00

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

I.I.S. MARZOLI – Comune di Palazzolo € 2.000.000,00

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

I.I.S. TASSARA sede e succursale – Comune di Breno € 2.000.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

I.I.S. COSSALI – Comune di Orzinuovi € 1.000.000,00

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

I.I.S. PRIMO LEVI – Comune di Lumezzane € 1.500.000,00

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

I.I.S. OLIVELLI PUTELLI – Comune di Darfo B.T. € 2.200.000,00

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA

I.I.S. DANDOLO – Comune di Corzano € 1.000.000,00

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

I.I.S. PASCAL – Comune di Manerbio € 1.000.000,00

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

I.P.S.S.A.R. DE MEDICI – Comune di Desenzano € 500.000,00

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

I.I.S. LEVI – Comune di Sarezzo € 2.000.000,00

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

I.I.S. MENEGHINI – Comune di Edolo € 1.650.000,00

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

I.I.S. PASCAL – Comune di Verolanuova € 1.800.000,00

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

LICEO GOLGI succursale via Martiri d.L. – Comune di Breno € 2.000.000,00

MAN. STRAORDINARIA, EFF. ENERGETICO, ADEGUAMENTO SPAZI DIDATTICI E PALESTRA

I.I.S. BONSIGNORI – Comune di Remedello € 1.000.000,00

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – II LOTTO

I.T.A. PASTORI – Comune di Brescia € 1.000.000,00

LICEO“GOLGI” succursale – COMUNE DI BRENO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ADEGUAMENTO SPAZI DIDATTICI E PALESTRA: 2.000.000 €

Realizzazione di n°5 nuove aule e di una piastra polifunzionale per attività sportive. Opere di efficientamento energetico della palestra. Progettazione esecutiva completata.

I.I.S. “MENEGHINI” – COMUNE DI EDOLO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: 1.650.000 €

Opere di revisione e parziale sostituzione componenti impianto riscaldamento/meccanico. Sostituzione serramenti e integrazione frangisole. Riqualificazione spogliatoi, laboratori e collegamenti vari.

Progettazione esecutiva completata

I.P.S.S.A.R. “DE MEDICI” – COMUNE DI DESENZANO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: 500.000 €

Opere di parziale manutenzione straordinaria consistenti in sostituzione serramenti e realizzazione di rivestimento a cappotto. Progettazione esecutiva completata.