Don Marco Mondinini nuovo curato di Edolo, Sonico e Monno

venerdì, 15 settembre 2023

Edolo (Brescia) – Nel prossimo fine settimana la parrocchia Santa Maria Nascente di Edolo accoglierà il nuovo curato don Marco Mondinini (nella foto) che svolgerà il suo ministero oltre che a Edolo e nella frazione Cortenedolo, anche a Sonico e nelle frazioni di Rino e Garda, e a Monno, comunità che fanno parte della medesima Unità Pastorale.

Il programma di ingresso del nuovo curato prevede sabato 16 settembre in Pieve a Edolo alle 18:30 la celebrazione eucaristica a cui seguirà il rinfresco in oratorio. Domenica 17 ingresso e Messa a Rino alle ore 9, a Sonico alle 10.30 e a Garda alle 18. Mentre gli ultimi appuntamenti d’ingresso e incontro della popolazione saranno nella fazione Cortenedolo di Edolo alle 16 di sabato 23 settembre e a Monno domenica 24 settembre. Il nuovo curato andrà in aiuto del parroco don Marco Iacomino.

di Ch. P.