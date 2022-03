Devastano carrozze treno a Iseo: nei guai quattro ragazzi

giovedì, 3 marzo 2022

Iseo – Dovranno rispondere di danneggiamento e furto davanti al giudice e Trenord ha già aperto un’istanza con azione civile per il risarcimento dei danni. Quattro adolescenti hanno devastato due carrozze dei convoglio di Trenord sulla linea Brescia-Iseo-Edolo, alla stazione di Iseo (Brescia): prima hanno rotto i vetri dei finestrini, quindi hanno imbrattato con la schiuma degli estintori le carrozze.

Il personale di Trenord ha allertato le forze dell’ordine e sul posto sono giunti i carabinieri della Stazione di Iseo che hanno individuato e fermato i quattro minorenni, studenti. In caserma sono stati convocati anche i genitori e i ragazzini in lacrime hanno ammesso le loro responsabilità. Sono stati denunciati alla Procura dei minorenni di danneggiamento e furto e un’azione civile è stata avviata da Trenord (nei confronti delle famiglie dei quattro minorenni) per il risarcimento dei danni.