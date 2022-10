Denunciati 24 cacciatori, l’attività della Polizia provinciale di Brescia

giovedì, 27 ottobre 2022

Brescia – Primo mese di caccia e controlli Ittico-venatori: bilancio della Polizia Provinciale. A distanza di poco più di un mese dall’inizio della stagione venatoria la Polizia Provinciale di Brescia traccia un primo bilancio dell’attività di monitoraggio e controllo effettuato dagli agenti ed ufficiali del Nucleo Ittico-Venatorio sull’intero territorio provinciale. Nonostante un avvio della stagione venatoria sottotono, ciò in considerazione anche della situazione climatica, i dati emersi dalle verifiche e dai controlli sulle varie forme di caccia (selvaggina stanziale, tipica di monte, migratoria) non si discostano sostanzialmente da quelli dello scorso anno.