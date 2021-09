CSI Vallecamonica, riprendono i campionati di calcio: dopo il lockdown -28% di società iscritte, le proposte

giovedì, 30 settembre 2021

Darfo Boario Terme – Pronti a ripartire dopo diciotto mesi di pressoché assoluta inattività, ma all’entusiasmo per questo tentativo di ripartenza si contrappongono le ferite provocate dalle scelte di lockdown decretate anche per il settore sportivo nell’ultimo anno; il CSI Vallecamonica ha presentato i campionati di calcio che prenderanno il via nel prossimo fine settimana. Un lungo periodo di stop che non è stato indolore per l’associazione sportiva camuno.

Sono 84 le formazioni iscritte, a questa va aggiunta la squadra femminile di Gratacasolo che parteciperà al campionato del CSI Brescia. Rispetto alla stagione 2019/2020 le adesioni ai tornei sono calate complessivamente del 28%; difficoltà economiche delle società sportive, complicazioni organizzative dovute ai protocolli sportivi da seguire, defezioni di allenatori e dirigenti e il timore che serpeggia ancora tra genitori e atleti sono elementi che spiegano questo calo.

Il CSI Vallecamonica ha pensato, per questa ripartenza, ad una proposta più flessibile rispetto al passato. L’attività è stata infatti suddivisa in due parti; da ottobre a dicembre si giocheranno i tornei autunnali delle categorie Ragazzi, Allievi, Top Junior, Open a sei giocatori e la serie B degli Open a sette giocatori. Al termine saranno assegnati i titoli e la prima classificata accederà alle qualificazioni regionali. Da febbraio prenderanno il via i tornei primaverili dove si potranno rimescolare le carte con nuove squadre iscritte e la possibilità di cambiare squadra ottenendo lo svincolo entro la fine di dicembre. L’unico campionato a mantenere la formula classica è la serie A della categoria Open a sette giocatori; il torneo, che inizia questa settimana, terminerà infatti a maggio e qualificherà le due rappresentanti del calcio camuno alle fasi regionali.

Per agevolare le società sportive il CSI Vallecamonica non ha previsto costi d’iscrizione per questi due tornei; in aiuto ai gruppi sportivi anche il CSI nazionale che ha ridotto il costo dell’affiliazione e delle tessere assicurative dei calciatori. Anche il gruppo arbitri è pronto a ripartire con poche defezioni e alcuni preziosi ritorni; per infoltire le fila il sodalizio sportivo ha programmato un corso arbitri gratuito che prenderà il via lunedì 18 ottobre. Per informazioni, e per l’iscrizione obbligatoria, gli interessati possono rivolgersi alla segreteria del CSI Vallecamonica.