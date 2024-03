Corteno Golgi e gli alpini piangono Mario Tognoli, il ricordo

domenica, 17 marzo 2024

Corteno Golgi (Brescia) – Addio a Mario Tognoli. A poche settimane dal suo 101° compleanno l’alpino camuno ha posato il suo zaino a terra. Mario Tognoli (nella foto durante la cerimonia e i festeggiamenti del secolo di vita) era il cittadino più anziano di Corteno Golgi e, lo scorso anno, in occasione del suo centesimo, era stato festeggiato oltre ai familiari, dal sindaco di Corteno, Ilario Sabbadini, dal gruppo alpini e di quelli delle Fiamme verdi della Valle Camonica e dell’Anei camuna, guidate rispettivamente da Ezio Gulberti e Fabio Branchi.

Durante il secondo conflitto mondiale Mario Tognoli venne inquadrato nel corpo dei fanti di montagna, nel V Battaglione Edolo. Ha combattuto sul fronte greco-albanese e anche lui qualche giorno dopo l’8 settembre fu catturato dai tedeschi a Bressanone. Fu internato in un lager nella Prussia orientale, al confine con la Polonia. Riuscì a far ritorno in Italia solo nel settembre del 1945. Si sposò con Margherita Meotti, e insieme hanno avuto 4 figli. “I suoi insegnamenti resteranno per sempre nel nostro cuore, condoglianze a tutti i familiari”, è il ricordo di Anei Valle Camonica.