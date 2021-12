Corteno, giornata del Golgi: convegno e premi agli studenti

domenica, 12 dicembre 2021

Corteno Golgi – Giornata del Golgi con la partecipazione di studenti e famiglie all’iniziativa dell’Amministrazione comunale di Corteno Golgi (Brescia). In occasione dell’anniversario del conferimento del Premio Nobel per la medicina, avvenuto il 10 dicembre 1906, il Comune di Corteno Golgi ha dedicato una giornata alla figura del suo illustre cittadino Camillo Golgi e alle sue scoperte.

In mattinata laboratori didattici e visita al museo Golgi con le clas si terza e quarta della Primaria di Corteno Golgi, nel pomeriggio il convegno su “Innovazione in medicina, una scienza in continua evoluzione” nella sala consiliare con il saluto del sindaco Ilario Sabbadini e le relazioni del professor Paolo Mazzarello, autore del libro “Il Nobel dimenticato”, dell’università degli studi di Pavia, su “Camillo Golgi: un rivoluzionario nella medicina” e della dottoressa Annalisa Savardi, Fondazione Telethon & Istituto Italiano di tecnologia su “Come nasce un farmaco: il lungo viaggio dal laboratorio alle nostre case”.

Il sindaco Ilario Sabbadini (nella foto) ha consegnato un riconoscimento ad Annalisa Savardi.

Al termine sono stati premiati dal sindaco Ilario Sabbadini gli studenti meritevoli:

Secondaria di Primo Grado: Filippo Talmelli, Eleonora Giacometti, Francesca Sabbadini, Elisa Marniga;

Maturità: Thomas Romelli, Michele Malgarida, Matteo Moraschini

Laurea Magistrale: Sara Moraschini e Katia Pedrazzi.