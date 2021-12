Coronavirus e vaccinazioni, i dati di oggi in Lombardia e Trentino

venerdì, 10 dicembre 2021

Sondalo – 21 nuovi decessi con Covid-19 nelle ultime 24 ore in Lombardia. A fronte di 161.186 tamponi effettuati, sono 3.474 i nuovi positivi (2,1%).

In Valtellina, 23 pazienti in gravi condizioni nel reparto riservato agli acuti e 11 in via di guarigione nell’altro reparto per un totale di 34, contro i 30 di una settimana fa, un decesso avvenuto questa mattina e 29 nuovi ricoveri nel solo mese di dicembre. Sono i numeri dell’ospedale di Sondalo, con sei pazienti in ventilazione non invasiva con l’apposito casco per insufficienza respiratoria. L’evoluzione viene monitorata anche in relazione all’aumento dei ricoveri, seppure tra i 29 nuovi pazienti di dicembre ben 12 siano già stati dimessi. La pressione comincia a farsi sentire anche sull’Ospedale Morelli, sui reparti covid-19 ospitati nel primo padiglione e sul Pronto soccorso, dove tutti gli utenti che si presentano, per qualsiasi patologia o infortunio, vengono sottoposti a tampone antigenico rapido. Nel caso di pazienti con sintomatologia sospetta, si attiva il protocollo covid-19 con un percorso separato e la presa in carico da parte di un infermiere dedicato che deve preventivamente indossare tutti i dispositivi di sicurezza personale. Il paziente viene quindi sottoposto a tampone molecolare urgente per avere una risposta entro un’ora e, in caso di positività, viene destinato al reparto. Una procedura delicata che richiede tempo e attenzione.

I dati di oggi in Regione:

– i tamponi effettuati: 161.186, totale complessivo: 21.721.241

– i nuovi casi positivi: 3.474

– in terapia intensiva: 139 (+3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.124 (+40)

– i decessi, totale complessivo: 34.545 (+21)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1150 di cui 439 a Milano città;

Bergamo: 143;

Brescia: 379;

Como: 217;

Cremona: 96;

Lecco: 104;

Lodi: 50;

Mantova: 161;

Monza e Brianza: 380;

Pavia: 137;

Sondrio: 51;

Varese: 471

VACCINAZIONI IN VALTELLINA

La campagna vaccinale massiva, sulle prime, seconde e terze dosi, prosegue al ritmo di oltre 10 mila somministrazioni alla settimana nei centri di Chiavenna, Morbegno, Sondrio, Villa di Tirano e Sondalo, un dato che si punta ad aumentare progressivamente, nelle prossime settimane, agendo sulle giornate e sugli orari di apertura da un lato e sul potenziamento delle linee vaccinali dall’altro. Sono sempre di più le persone non vaccinate che si prenotano per la prima dose: in tutto il mese di novembre erano state 1700 mentre nei primi nove giorni di dicembre sono già più di mille. Per soddisfare le numerose richieste l’Asst aggiunge quotidianamente nuove disponibilità.

Ad oggi, nei centri di Sondalo e Villa di Tirano, ci sono molti posti liberi entro pochi giorni, a Chiavenna alcuni nelle prossime settimane, mentre Morbegno e Sondrio sono al completo fino a Natale ma con le agende in aggiornamento. Ieri si è svolto il sopralluogo alla palestra dell’Istituto “Quadrio-De Simoni” di Sondrio che, come era avvenuto nella prima parte della campagna vaccinale massiva, nella scorsa primavera, è stata nuovamente messa a disposizione dalla Provincia, mentre per il Polo fieristico, che mercoledì ha ospitato la manifestazione Christmas Art, bisognerà attendere la fine delle festività natalizie. “Per Sondrio – sottolinea il direttore socio sanitario Paolo Formigoni – l’obiettivo è di completare l’allestimento delle sei linee vaccinali e di aprire prima possibile, trasferendo il centro vaccinale attualmente ospitato al Policampus che verrà in seguito utilizzato per le vaccinazioni pediatriche. A Morbegno stiamo cercando di accelerare ma servirà qualche giorno in più, nel frattempo stiamo aggiungendo quotidianamente nuovi posti dove c’è necessità”.

Da lunedì 13 dicembre il drive through, l’ambulatorio mobile per i tamponi, allestito nel cortile interno del Presidio ospedaliero di Morbegno, sarà trasferito nel piazzale antistante l’ingresso secondario del Polo fieristico, sulla via Gregorini, dove gli ampi spazi renderanno più agevole l’accesso, in considerazione del notevole aumento dei test effettuati.

Giovedì 16 dicembre, secondo quanto disposto dalla Regione Lombardia, avrà inizio la somministrazione del vaccino ai bambini dai 5 agli 11 anni: gli aventi diritto sono circa 11.500 in provincia di Sondrio. Per i bambini sono previste sedute dedicate nei centri vaccinali alla presenza di pediatri o di esperti in vaccinazioni per quelle fasce di età.

Dopo l’autorizzazione di Aifa e le indicazioni del Ministero della Salute, la Lombardia ha infatti dato il via alle vaccinazioni anti Covid-19 in favore dei bambini dai 5 agli 11 anni di età. Le prenotazioni partiranno la mattina di domenica 12 dicembre sulla piattaforma regionale www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it e da giovedì 16 dicembre si inizierà a vaccinare.

I DATI COVID IN TRENTINO

Il report odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari registra purtroppo due decessi, uno dei quali riguarda un uomo sulla cinquantina. Inoltre sono 217 i nuovi casi individuati (87 al molecolare su 1.035 test effettuati e 130 all’antigenico su 11.123 test effettuati). I test molecolari poi hanno confermato 152 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I pazienti ricoverati sono 95, di cui 16 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 10 nuovi ricoveri e 6 dimissioni. I vaccini somministrati sono arrivati al numero di 933.916 di cui 383.419 seconde dosi e 125.001 terze dosi. Ieri le classi in quarantena erano 38.