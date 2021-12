mercoledì, 22 dicembre 2021

Darfo Boario Terme – Consorzio Servizi Valle Camonica, Oliviero Valzelli rieletto presidente

In occasione dell’assemblea di fine anno del Consorzio Servizi Valle Camonica, tenutasi presso la sala riunioni del Consorzio B.I.M. di Breno, i soci sono stati chiamati a nominare il nuovo organo amministrativo dell’ente.

Oliviero Valzelli è stato riconfermato nella carica di presidente. Insieme a lui, nel Consiglio di Amministrazione, siederanno nei prossimi cinque anni il vicepresidente Cristian Molinari (Rogno) e Roberta Chiarolini (Esine), anche essi riconfermati, unitamente a Barbara Bonicelli (Artogne) e Gian Bettino Polonioli (Cimbergo).

Il presidente Valzelli (nella foto all’inaugurazione di due auto elettriche) ringrazia i soci per la rinnovata fiducia, nonché i consiglieri uscenti per la collaborazione profusa nel corso del loro mandato.

La rielezione del presidente Olivero Valzelli, determinata dai rappresentanti degli enti soci all’unanimità testimonia la volontà di continuità nel percorso di crescita del gruppo: “Raccolgo con immutata determinazione il rinnovo dell’incarico – spiega il presidente Valzelli -, credo si possa interpretare anche come un segnale di fiducia nei confronti di quanto la Holding ha svolto. Non è stato un periodo semplice a causa della pandemia che ci siamo trovati ad affrontare, l’operatività delle strutture del Gruppo Valle Camonica Servizi ne è stata fortemente condizionata. Tuttavia, grazie ad uno sforzo collettivo in cui è emerso il senso di responsabilità di ciascuno, tutte le strutture organizzative hanno saputo reagire e mantenere i servizi prestati ai nostri cittadini”.

Nel corso dell’assemblea il presidente Oliviero Valzelli (primo a destra) si è soffermato a delineare le prospettive future del Gruppo Valle Camonica Servizi che nei prossimi anni sarà chiamato in misura sempre maggiore ad affrontare le nuove sfide poste dall’economia circolare e dalla nuova gestione del servizio rifiuti, ad ampliare e valorizzare i servizi resi ai Comuni in un costante e costruttivo dialogo con i soci, a porre attenzione a tutte le opportunità che si manifesteranno ed alla valorizzazione di tutte le iniziative infrastrutturali con impatto ambientale positivo anche attraverso eventuali partnership, intraprendendo ogni azione necessaria.

“In un mondo che cambia rapidamente e sostanzialmente – conclude il presidente Valzelli – abbiamo il dovere di fare squadra con i nostri soci e più in generale con il territorio al fine di trovare le giuste soluzioni volte a migliorare i servizi ai cittadini camuni”.