Chiude il centro vaccinale di Edolo, resta aperto solo Darfo

domenica, 13 marzo 2022

Edolo – Chiudono i centri vaccinali, tra cui quello di Edolo (Brescia). Con l’avvicinarsi della conclusione dello stato di emergenza e con numeri di vaccinazioni ridotto rispetto a quanto avveniva nei mesi scorsi, è stato avviato un piano di chiusure dei centri vaccinali in Valle Camonica, provincia di Brescia e a livello lombardo.

In Valle Camonica da domani chiude il centro vaccinale di Edolo (Brescia), mentre quello di Rogno (Bergamo) funzionerà per altri quattro giorni: lunedì e giovedì delle prossime due settimane, chiudendo quindi giovedì 24 marzo. Rimarrà aperto il centro di Darfo Boario Terme (Brescia) che sarà il riferimento per le attività di vaccinale della Valle Camonica.