Case di Comunità, il PD di Valle Camonica interroga su risorse e personale

lunedì, 20 dicembre 2021

Breno – Intervento del PD della Valle Camonica: “Bene le Case di Comunità, ma con quale personale e quali risorse?”.

Dopo l’approvazione della nuova legge di riordino sanitario e la delibera della Giunta Regionale 5273 dello scorso 15 dicembre “.. i terreni e immobili da destinare a Casa di Comunità…” la segreteria del PD di Valle Camonica si interroga su risorse e personale.

“Dopo averlo chiesto a gran voce – dichiara Pier Luigi Mottinelli (nella foto), segretario di Zona del PD – oltre a Edolo, Breno, Darfo e Pisogne e Ponte di Legno, ritorna nella programmazione regionale anche Cedegolo. Si conclude così un impegno portato avanti dal circolo della Valsaviore, dalla Zona, dal consigliere regionale Gianantonio Girelli, che hanno fatto appello alla Giunta Regionale, perché la scelta della precedente Amministrazione comunale di Cedegolo, di mettere a disposizioni la ex Scuola Elementare di via Nazionale, potesse diventare realtà”.

“Con la delibera regionale – conclude Mottinelli – si vuole intervenire aumentando la capacità di risposte per la Medicina del Territorio, vero tallone d’Achille del sistema sanitario lombardo, che tanto ha scontato inadeguatezze durante la pandemia. Servono risorse certe per gli stabili, oltre a personale medico e infermieristico. Monitoreremo attentamente le evoluzioni. Chiediamo pertanto ad ATS , ASST e alla Conferenza dei Sindaci di essere attenti interpreti delle esigenze del territorio. Non esiteremo a denunciare ritardi e inadempienze, qualora si verificassero”.