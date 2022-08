Capo di Ponte, doppio appuntamento con la Run Aragosta

sabato, 20 agosto 2022

Capo di Ponte – Si avvicina la Run Aragosta in programma a Capo di Ponte (Brescia) il 28 agosto.

L’evento sarà preceduta, sabato 27, dalla “Run Aragosta”, corsa competitiva Ca Pa Skale con partenza dal centro storico di Capo di Ponte (Brescia) alle 15 per gli amici del Team 3 Gambe e alle 17 per gli iscritti al Campionato Regionale Csi e al Circuito Valle dei Segni Mountain Cup. La Ca Pa skale, sentiero centenario caratterizzato dalla presenza di scale nelle rocce oltre a dei passaggi suggestivi e panoramici nel bosco, da località Sante di Capo di Ponte fino a Paspardo. Circa 4 km di gara, valevole per la Valle dei Segni Mountain Cup e il Campionato Regionale Csi. Anche la Ca Pa Skale avrà gli stessi scopi benefici della Run Aragosta.

Il giorno successivo – 28 agosto – è in programma la Run Aragosta, camminata della Valle dei Segni aperta a tutti con due percorsi di lunghezze differenti (6 e 13 chilometri), due partenze ravvicinate (quella per gli atleti e quella per le famiglie) con lo scopo non solo di raccogliere fondi, ma anche di fare cultura del territorio, del benessere, della solidarietà e aggregazione.

Per la prima volta si potrà accedere al primo Sito Unesco in Italia, il Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane; eventi collaterali prima della partenza i Claun Vip lago d’Iseo daranno emozioni, gioia e colore con la Fanfara di Valle Camonica. Nel pomeriggio trucca bimbi, giochi con percorsi e ostacoli, momenti di relax e Yoga, musica e esibizione della Fanfara completano il programma.

Sul percorso di “Run Aragosta” saranno presenti due ristori per i partecipanti e vari punti di interesse storico-culturale, in particolare i Resti di una Casa Romana, Pieve di San Siro, chiesa Romanica, chiesa di S. Maria a Cemmo, chiesa parrocchiale di Pescarzo, monastero di San Salvatore, Parco di Seradina e Bedolina (patrimonio delle Incisioni Rupestri), Parco Nazionale Incisioni Rupestri, Sito Unesco, famoso per il suo straordinario complesso di raffigurazioni incise sulle rocce; chiesa delle Sante Faustina e Liberata e adiacente alla chiesa si trova un grosso masso su cui sono incise delle impronte che, secondo la tradizione, venne fermato durante una frana dalle sante Faustina e Liberata e San Marcello, che salvarono il villaggio dall’ulteriore distruzione che il masso avrebbe prodotto

– Incantevoli paesaggi e percorsi nel bosco Montano che circonda Capo di Ponte e le sue Frazioni. La partenza e l’arrivo per ambedue i percorsi è fissata presso il Parco Tematico di Capo di Ponte.

“Run Aragosta – spiegano gli organizzatori del Gruppo Aragosta di Capo di Ponte – è un evento che riesce a far collaborare in armonia con senso di aggregazione e collaborazione e condivisione degli obiettivi tutte le associazioni presenti sul territorio capontino e altre associazioni dei paesi limitrofi, solo grazie a questa sinergia questo evento è possibile e noi ringraziamo di cuore tutte le Associazioni e i volontari coinvolti per l’aiuto e il sostegno”.

Per iscriversi basta andare sul sito e compilare il modulo. Non c’è una quota fissa da versare, ma come sempre l’Associazione Gruppo Aragosta si affida alla sensibilità dei partecipanti e si impegna a destinare tutti i proventi della Run all’Ospedale di Esine, nello specifico ai Reparti di Oncologia e di Pediatria, nel ricordo dell’amico Michele.

IL PROGRAMMA – 28 agosto

ore 8 – Ritiro gadget e conferma iscrizioni (offerta libera);

ore 9:30 – Buongiorno Run con i Claun Vip di Iseo e Fanfara di valle Camonica;

ore 10 – Partenza camminata;

ore 12 – Apertura stand gastronomico (pranzo offerta libera)

ore 13:45 – Trucca Bimbi

ore 14 – Esibizione Fanfara di Valle Camonica

ore 14:30 – intrattenimento per i bambini e ragazzi

ore 15 – Yoga e relax