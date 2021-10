Calcio, serie D: Breno sconfitto 2-1 dall’Arconatese

domenica, 3 ottobre 2021

Busto Garolfo – Il Breno sconfitto 2-1 dall’Arconatese, con ben due espulsioni. Prima sconfitta in campionato per la formazione di mister Tacchinardi. Il risultato finale (2-1) è frutto di due espulsioni che hanno costretto la formazione camuna alla rincorsa. Dopo il vantaggio di Parravicini, i granata hanno giocato e si sono riversati nella trequarti domestica trovando il pareggio con Triglia. Nella ripresa, un rimpallo ha favorito Santonocini che ha riportato in vantaggio i milanesi (foto © Us Breno).

Il Breno è rimasto in 10 dal quarto d’ora del primo tempo, con rosso diretto a Ndiour per reazione, e in 9 per l’intera ripresa, espulsione di Cicciù per fallo su Santonocini e costretto mister Tacchinardi a cambiare l’assetto della squadra. La formazione di mister Tacchinardi, pur in 9, ha cercato e sfiorato in più occasioni il pareggio.

IL TABELLINO

ARCONATESE -BRENO 2-1 (7′ Parravicini (A), 47′ Triglia (B), 11′ st Santonocito (A).

ARCONATESE (3-5-2): Spada, Zucchetti, Luoni (c), Vecchierelli, Bianchi (1′ st Medici), Rondanini (21′ st Gnecchi), Colleoni, Spera (21′ st Marcone), Parravicini, Santonocito (38′ st Lillo), Longo (1′ st Siani). A disp. Maldifassi, Giovane, Principi, Albini. Allenatore Livieri.

BRENO (4-3-3): Serio (c), Carminati (9′ st Perez), Brancato, Tagliani, Ndiour, Sampietro (17′ st Mondini), Cristini (29′ st Negretti), Cicciù, Gasperoni (15′ st Melchiori), Triglia (21′ st Mauri), Goglino. A disp. Tota, Wojdyla, Pelamatti, Cavallari. All. Tacchinardi.

ARBITRO: Campagni di Firenze.

ESPULSI: Rosso diretto a Ndiour (B) al 16′ per fallo su Parravicini e al 45′ rosso diretto a Cicciù (B) per fallo su Santonocito.

AMMONITI: Luoni (A), Vecchierelli (A), Rondanini (A), Colleoni (A), Gnecchi (A), Brancato (B), Goglino (B).