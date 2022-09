Calcio, Serie D: al Tassara pareggio tra Breno e Real Calepina

domenica, 4 settembre 2022

Breno (Brescia) – Nel debutto stagionale al Tassara di Breno (Brescia) la formazione granata (foto © Us Breno) che milita nel girone B di serie D ha pareggiato 1-1 contro la squadra bergamasca del Real Calepina.

Con rammarico per il Breno che era passato in vantaggio con un tap in vincente di Righetti al 23′ del primo tempo, mentre il pari è stato siglato al 66′ con D’Amuri. Il Breno ha cercato di riportarsi in vantaggio ed è andato vicino con Triglia al 90′. Domenica prossima trasferta sul campo della Varesina.

TABELLINO

BRENO – REAL CALEPINA 1- 1 (23’ Righetti (B), 66′ D’Amuri (R)

BRENO (4-3-1-2): Ansaldi, Boldini, Tagliani (C) (26’ Carminati), Turano, Righetti, Nappello (40’ st Tomaselli), Brancato, Nolaschi, Confalonieri (19’ st Mondini), Cristini (19’ st Antonioni), Sampietro (28’ st Triglia). A disp. Raimondi, Boafo, Costanzo, Pelamatti. All. Soave.

REAL CALEPINA (4-4-2): Gherardi (C), Pozzoli, Raccagni, Mazzoleni (11’ st Cattaneo), Vallisa, Ondei, Aranotu (35’ st Tomella), Pozzoni D., D’Amuri (32’ st Pozzoni L.), Losa, Bacchin (22’ st Quarena). A disp. Fasolini, Barboglio, Bertocchi, Lozza, Meli. All. Capelli.

ARBITRO: Picardi di Viareggio.

AMMONITI: D’Amuri (R), Raccagni (R), Vallisa (R), Sampietro (B), Tagliani (B),

NOTE: Recuperi 3’ e 5’.