Brescia: il colonnello Vittorio Fragalà nuovo comandante provinciale dei carabinieri

sabato, 1 ottobre 2022

Brescia – Prevenzione, prossimità ai cittadini e sicurezza. Il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Brescia, colonnello Vittorio Fragalà (al centro nella foto), si è presentanto, indicando i capisaldi dell’attività dell’Arma. Prossimità ai cittadini: è questa l’azione che ha indicato il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Brescia, che ha preso il posto del colonnello Gabriele Iemma.

Il nuovo comandante provinciale di Brescia darà continuità all’azione degli ultimi anni e le parole d’ordine sono: prevenzione e attenzione alle persone vulnerabili. “Credo molto che la conoscenza reciproca sia fonte di rispetto e di civile convivenza. Inoltre credo in un rapporto di crescita costante che consenta di garantire la sicurezza dei cittadini”, ha spiega il colonnello Vittorio Fragalà

CURRUICULUM – Il colonnello Vittorio Fragalà è nato a Napoli il 10 novembre 1974, sposato, ha due figli. Ha frequentato la Scuola Militare “Nunziatella” a Napoli nel triennio ’90-’93 e l’Accademia Militare di Modena nel biennio ’93-’95, conseguendo la nomina a Sottotenente dei Carabinieri il 1° settembre 1995 e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma dal 1995 al 1998.

Promosso nel frattempo Tenente, dal 1998 al 1999, è stato comandante di plotone Allievi Marescialli presso il Reggimento di Velletri della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri.

Dal 1999 al 2002, promosso Capitano, è stato Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia Milano Duomo.

Dal 2002 al 2004 è stato Aiutante di Campo del Comandante Interregionale Carabinieri “Pastrengo” a Milano.

Dal 2004 al 2006 è stato Aiutante di Campo del Comandante Generale dell’Arma.

Dal 2006 al 2010, promosso nel frattempo Maggiore, ha comandato la Compagnia Carabinieri Roma Parioli.

Dal 2010 al 2015 ha prestato servizio presso l’Ufficio Addestramento e Regolamenti dello Stato Maggiore del Comando Generale dei Carabinieri, dal 2010 al 2013 quale Capo della 3^ sezione e, dopo la frequenza del 16° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, promosso Tenente Colonnello, dal 2014 al 2015 quale Capo della 1^ Sezione.

Dal 2015 al 2018 è stato Comandante del Gruppo Carabinieri di Napoli.

Dal 2018 ad oggi ha prestato servizio presso lo Stato Maggiore del Comando Generale Carabinieri dapprima quale Capo Ufficio Relazioni con il Pubblico e dal 2019, promosso Colonnello, quale Capo Ufficio Addestramento e Regolamenti.

Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma, la laurea in “Scienze della Sicurezza” e la laurea specialistica in “Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna” presso l’Università di Roma “Torvergata”, la laurea in “Scienze Politiche” presso l’Università di Trieste e il Master in Studi Strategico Militari presso l’Università Roma 3.

Gli è stata conferita la medaglia di bronzo al merito della Croce Rossa Italiana, la medaglia d’argento per lungo comando, la croce d’oro per anzianità di servizio.