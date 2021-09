lunedì, 27 settembre 2021

Breno – Infortunio in montagna nel pomeriggio di oggi in Valle Camonica. L’allarme è scattato alle 14.30 per una donna caduta in una zona impervia della Val Morina, nel territorio comunale di Breno (Brescia): si tratta di una 66enne, ha riportato diversi traumi al volto, zona toracica e agli arti superiori e inferiori. Sul posto equipe medica dell’elisoccorso, tecnici del Soccorso alpino, vigili del fuoco e carabinieri. E’ stata trasportata alla Poliambulanza di Brescia in codice giallo.