lunedì, 21 marzo 2022

Breno – Comunità Montana e SolCo Camunia per un territorio accessibile. Insieme garantiranno un monitoraggio degli interventi sul territorio e svilupperanno nuovi strumenti di comunicazione con l’obiettivo di promuovere una Valle Camonica per tutti.

L’iniziativa “Valle Camonica pertutti” è frutto dell’importante accordo che vede l’assessorato alla Cultura della Comunità Montana di Valle Camonica e Sol.Co. Camunia lavorare fianco a fianco nella realizzazione di un piano territoriale per la fruizione accessibile della Valle, in primis del suo patrimonio culturale, storico, artistico e paesaggistico.

Il progetto, promosso nell’ambito del PIC – Piano Integrato della Cultura “Costruire Valore”, con il sostegno di Regione Lombardia, persegue l’obiettivo prioritario della crescita della cultura dell’accessibilità e dell’inclusione sociale in tutte le sue sfaccettature e nella sua più ampia accezione.

Comunità Montana, Sol.Co. e Cooperative sociali del territorio lavoreranno insieme per realizzare alcuni strumenti operativi: una rete territoriale di coordinamento e di sensibilizzazione sul tema che coinvolga enti sociali e amministrazioni comunali, associazioni, fondazioni del terzo settore e imprese; un sistema di informazione, sensibilizzazione e comunicazione multicanale, dentro e fuori la Valle, per raccontare in modo sinergico e coordinato ai cittadini e ai visitatori, tutti quei servizi e quelle azioni virtuose che nascono e si sviluppano sul territorio, creando una community informata e attiva sul tema.

In questo contesto, le Cooperative sociali del territorio – con il coordinamento operativo della Cooperativa Voilà – hanno già cominciato a lavorare e si apprestano a monitorare interventi ed azioni per l’accessibilità del territorio, con la volontà di costruire una prima banca dati utile per programmare tutte le successive azioni di comunicazione.

Verrà poi elaborato un Piano territoriale sull’accessibilità, che agirà su due fronti: da una parte, la creazione di appositi canali di scambio e informazione interni alla rete, dall’altra, lo sviluppo di idonei strumenti di comunicazione esterni, per amplificare la portata delle notizie raccolte, quali il sito web vallecamonicaccessibile.it, le e-mail newsletter, i social network e l’ufficio stampa.

Gli strumenti messi in campo potranno inoltre offrire un supporto specifico alle progettazioni che gli Enti vorranno intraprendere in risposta ai bandi che nel prossimo futuro verranno emanati sul tema dell’inclusione, dell’accessibilità e della fruizione del territorio, seguendo i principi ispiratori del Design for All, che utilizza processi partecipativi capaci di coinvolgere tutti gli attori, decisori e portatori di interesse.

L’assessore della Comunità Montana, Attilio Cristini (primo a sinistra) , e il presidente di SoCo Camunia, Cristian Ramus, hanno evidenziato la volontà, con questo lavoro congiunto, di dare risalto agli elementi virtuosi che sono già presenti in Valle Camonica, ai tanti interventi positivi già effettuati sul territorio che meritano di essere raccontati, affinché ci sia un’attenzione costante al tema e al valore universale dell’accessibilità-