Bomba d’acqua a Edolo: allagamenti, danni ad albergo e auto

martedì, 30 agosto 2022

Edolo – L’ondata di maltempo, che nella notte ha interessato l’Alta Valle Camonica, ha provocato danni e allagamenti soprattutto a Edolo (Brescia). Infatti fino alle prime luci dell’alba hanno lavorato due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Edolo, la Protezione civile del paese camuno, i carabinieri e il sindaco Luca Masneri, oltre ai tecnici del Comune.

La bomba d’acqua, che si è scatenata poco dopo le 2, ha provocato danni in una struttura alberghiera di via Battisti e in alcuni garage e auto posteggiate nel centro storico del paese. In giornata verrà effettuata una stima dei danni, che hanno interessato solo i privati. Le precipitazioni di questa notte sono state intense, e a Edolo e in Alta Valle Camonica fiumi e torrenti sono ingrossati.