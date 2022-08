Berzo Demo, scontro tra auto e moto: feriti padre e figlio

lunedì, 8 agosto 2022

Berzo Demo – Incidente stradale in serata sulla provinciale 84, in territorio di Berzo Demo (Brescia) verso Cevo: nello scontro tra un’auto e una moto sono rimaste coinvolte cinque persone. Feriti il padre 39enne e il figlio di 8 anni, in sella alla moto, che sono stati soccorsi e trasportati il primo in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia, il secondo codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Brescia.

Sul posto sono giunte un’automedica dall’ospedale di Edolo, un’ambulanza e due eliambulanze, una da Brescia e l’altra da Sondrio, che hanno trasportato padre e figlio residenti a Cedegolo (Brescia) al Civile e all’ospedale di Bergamo.

La provinciale 84 è stata chiusa due ore. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.