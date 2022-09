Berzo Demo: corso per soccorritore esecutore dell’Arnica

giovedì, 22 settembre 2022

Berzo Demo (Ch.P.) – Serata di presentazione dell’attività dell’Arnica di Berzo Demo (Brescia) e del corso per soccorritore esecutore che si terrà nelle prossime settimane. Domani – venerdì 23 settembre, alle 20:30 – nella sede dell’Arnica in via del Donatore a Berzo Demo sarà presentato il corso, articolato in due fasi: uno da 42 ore per l’abilitazione al trasporto e l’altro da 78 ore per diventare soccorritore esecutore.

Il messaggio: “Unisciti a noi!. Se vuoi andate veloce, vai da solo; se vuoi andare lontano, va insieme agli altri”. L’Arnica, come spiega il presidente Manolo Bosio, “ è una realtà vicina al territorio e alla comunità dal 1994, crede nel volontariato e nella solidarietà come un investimento che non fallisce mai. Farne parte vuol dire dare molto e ricevere ancora di più”.

Il corso organizzato dall’Arnica è diviso in due parti: la prima di 42 ore, serve ad ottenere l’abilitazione al trasporto sanitario semplice, in particolare viaggi programmati da e per l’ospedale per visite, dialisi, persone allettate, trasporto da e per le case di riposo; la seconda, da 78 ore, è per diventare soccorritore esecutore. Gli organizzatori del corso anticipano che “chi volesse fermarsi solo alla prima parte può quindi farlo senza problemi, rendendosi utile nella quotidianità di un servizio importante per la comunità”.