Alpeggi fantasma, Cimbergo: assolti l’ex sindaco Polonioli e Ricaldi

venerdì, 4 marzo 2022

Cimbergo – Inchiesta sugli alpeggi fantasma, assolti l’ex sindaco di Cimbergo Gianbettino Polonioli e l’ex assessore Pier Danilo Ricaldi. I due era finiti a processo per un presunto abuso sull’Alpe Frisozzo e secondo gli inquirenti avrebbe permesso a una famiglia bergamasca di “aumentare gli ettari pascolabili senza la procedura di evidenza pubblica”.

Secondo le indagini, le imprese agricole aggiudicatarie, dislocate fuori provincia, facevano risultare d’avere in gestione pascoli a Cimbergo, dove i carabinieri accertarono che gli animali non si erano però mai visti. I due amministratori si dichiararono estranei ai fatti e la Procura di Bergamo al termine della discussione chiese l’assoluzione dei due ex amministratori di Cimbergo (Brescia). Ora la sentenza del giudice del tribunale di Bergamo di assoluzione per entrambi.