A Edolo l’anteprima del documentario “La voce dei ghiacciai”

domenica, 11 febbraio 2024

Edolo (Brescia) – A Edolo l’anteprima del documentario “La voce del ghiacciai”. Sabato 17 febbraio, a partire dalle 17, si terrà presso il Cinema Teatro San Giovanni Bosco di Edolo (Brescia) una proiezione in anteprima del documentario “La voce dei ghiacciai” scritto e diretto da Giacomo Andalò in collaborazione con il Servizio Glaciologico Lombardo, con la partecipazione dell’ Agenzia Spaziale Europea e il patrocinio del Comune di Edolo, di Unimont, polo d’Eccellenza della Statale di Milano, e del Parco regionale dell’Adamello.

Il documentario vuole essere un viaggio nel cuore delle imponenti distese di ghiaccio italiane e oltre, dando voce a coloro che quotidianamente studiano il ruolo vitale dei ghiacciai come sentinelle della crisi climatica in atto. La partecipazione alla serata è gratuita, per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione.