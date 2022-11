A Edolo arrivano tre nuove religiose originarie dell’India: la celebrazione

venerdì, 11 novembre 2022

Edolo (Brescia) – Arrivano tre nuove religiose, originarie dell’India, nelle parrocchie di Edolo, Cortenedolo, Monno, Garda, Rino e Sonico. Domani – sabato 12 novembre – ci sarà la celebrazione di ingresso di suor Sheela, suor Maria e suor Anusuya, francescane di San Giuseppe.

Alle 18:30 nella pieve di Santa Maria Nascente ci sarà la celebrazione religiosa presieduta dal vicario episcopale per la vita consacrata della diocesi di Brescia, monsignor Giovanni Palamini e concelebrata dal parroco di Edolo, don Marco Iacomino (nella foto). L’arrivo di religiose indiane è una novità assoluta per le parrocchie di Edolo e dintorni e porteranno una ventata di novità in Valle Camonica.