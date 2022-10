Val di Non, sono i giorni di Pomaria: quando la mela diventa simbolo di sistema territoriale

sabato, 15 ottobre 2022

Casez – C’è una tradizionale millenaria e diffusa a raccontarci quanto la mela sia un simbolo dai tanti significati. Ma in Valle di Non il potere simbolico di questo frutto diventa ancora più evidente. Lo hanno testimoniato stamane anche i rappresentanti della Giunta provinciale di Trento – il presidente Maurizio Fugatti in testa, accompagnato dagli assessori Giulia Zanotelli e Roberto Failoni – che hanno preso parte, accanto ad altre autorità e rappresentanti del mondo economico e sociale locale, all’inaugurazione di Pomaria 2022. Un evento diventato ormai tradizione, che finalmente torna nelle piazze – Casez la località prescelta – dopo la pausa forzata dalla pandemia.

“Chi parteciperà a questa manifestazione – ha commentato Fugatti – non potrà che cogliere un messaggio: che il Trentino sa davvero fare sistema, sa unire le proprie forze, valorizzare le proprie eccellenze. Ne abbiamo particolarmente bisogno in questo periodo perché eccellenza fa rima con qualità, e la qualità porta a competere su nuovi mercati, il che significa opportunità di crescita e di sviluppo. Grazie pertanto a tutti quelli che hanno reso possibile tale evento”.

Ringraziamenti condivisi anche dagli assessori Failoni e Zanotelli. Quest’ultima ha ricordato anche un altro grade evento da poco concluso, quel Festival del Trentodoc che ha ben espresso le potenzialità del connubio fra agricoltura e turismo (“Quando si fa sistema, i risultano arrivano”). “Non ci nascondiamo le difficoltà – ha aggiunto Zanotelli – ma ricordo l’impegno del Consorzio Melinda per rafforzare la presenza sui mercati e garantire un forte ritorno territoriale”.

Territorio e prodotti della terra dunque viaggiano a braccetto ed è un formidabile biglietto da visita per farci conoscere nel mondo. Ne è convinto anche l’assessore al turismo Roberto Failoni che ha rivendicato i passi avanti recentemente compiuti per rendere concreto il connubio turismo-agricoltura: un percorso finalmente avviato ma che richiede ancora tanto impegno e costanza.