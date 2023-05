Un maggio speciale al centro Extreme Waves di Commezzadura, Di Cola: “Buon inizio di stagione”

venerdì, 26 maggio 2023

Commezzadura (Trento) – E’ iniziata la stagione del rafting al centro Extreme Waves di Commezzadura (Trento): in queste settimane scolaresche e gruppi stanno frequentando la struttura a lato della statale 42 del Tonale, facilmente accessibile e con ampi spazi a disposizione. Il centro gestito da Marcello Di Cola è da anni un riferimento dello sport, anche estremo, della Val di Sole: rafting, tarzaning‬, canyoning, hydrospeed, rospes course, river bridge, mountain bike e arrampicata sono alcune delle attività che verranno proposte.

Ieri – un gruppo di studenti provenienti da Verona – ha raggiunto Commezzadura e il centro gestito da Marcello Di Cola, trascorrendo una giornata speciale. “Qui – hanno commentato al termine della giornata – è tutto speciale e il rafting sul Noce è stato emozionante”.

Il responsabile Marcello Di Cola racconta le novità dell’estate 2023 al centro Exteme Waves che punta a far vivere emozionanti esperienze agli ospiti. “Il rafting sul Noce – spiega Marcello Di Cola (nel video) – è una grande attrazione a tutte le età e la conferma l’abbiamo avuto nelle prime settimane di riapertura con un numero crescente di richieste da persone, scolaresche e gruppi che chiedono di vivere una giornata a stretto contatto con la natura e l’acqua”.

Lo staff del centro Extreme Waves accoglie giovani, studenti, famiglie e turisti, e segue passo dopo passo le discese sul torrente Noce che – grazie alle piogge delle ultime settimane – è carico d’acqua e di questi tempi il rafting è emozionante. Maggio – conclude Marcello Di Cola – è andato bene, e le prospettive per l’estate, con gli eventi in calendario e l’arrivo di turisti in Val di Sole, sono buone e cerchiamo di far vivere emozioni uniche a tutti gli ospiti”.

Per informazioni: info@extremewaves.it – (+39) 335 7080539