Ubriachi alla giuda, in Val di Non e nelle valli trentine ritirate 14 patenti

lunedì, 13 marzo 2023

Cles (Trento) – Controlli nel weekend sulle strade della Val di Non e del Trentino: 14 patenti ritirate dai carabinieri. Anche durante l’ultimo fine settimana, i militari del comando provinciale di Trento hanno scoperto alla guida numerosi conducenti in condizione di alterazione psicofisica.

VAL DI NON – A Cles, è toccato a un uomo di 54 anni è stato denunciato per essersi messo alla guida con valori ben oltre la soglia: 1,54, per lui ovviamente macchina sequestrata. I carabinieri di Cles, inoltre, hanno denunciato un 49enne, che due settimane fa a Taio, a bordo della sua Polo, si era scontrato con un altro veicolo dandosi poi alla fuga. Successivamente fermato, è stato sottoposto ai test per la rilevazione di alcol e droga risultando positivo (1,64 g/l e tracce di cocaina nell’urina). L’uomo tra l’altro viaggiava senza patente poiché già revocatagli. Fortunatamente in entrambi i casi i sinistri stradali non hanno cagionato feriti.

VALSUGANA – In Valsugana, nelle scorse serate, sono stati in sei ad essere fermati dopo aver alzato decisamente il gomito, con valori rilevati con l’etilometro in dotazione alle pattuglie ricompresi tra l’1 e l’1,42 g/l. Tra loro una donna di 37 anni sorpresa con un valore di 1,34 g/l. Il più giovane dei sei ha 22 anni. La scorsa notte, invece, un ragazzo di 27 anni è stato controllato a bordo della propria auto e trovato in possesso di uno spinello, per lui è scattata la denuncia.

VAL DI FASSA E FIEMME – Analoga sorta è toccata a un 28enne di Moena, sorpreso con dell’hashish al seguito e sottoposto poi a specifico test è risultato positivo ai cannabinoidi. In Val di Fiemme, invece, sono stati in due a essere denunciati per guida in stato di ebbrezza, in particolare un 55enne di Tesero è stato sorpreso alla guida del proprio pick-up in evidente stato di ubriachezza, certificato peraltro dal risultato dell’alcoltest: 2,41 g/l. L’uomo aveva inoltre con sé un piccolo quantitativo di hashish, che ovviamente gli è stato sequestrato.

A Canazei invece, un 58enne dopo aver tamponato un’altra autovettura, veniva sottoposto alla rilevazione con l’etilometro che dava esito positivo: 1,74 g/l, facendo così scattare la denuncia e il sequestro del veicolo. L’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cavalese ha denunciato un 66enne di Moena per aver provocato un frontale sulla statale 346, essendo alla guida con un tasso record pari a 3,06 g/l.

Anche sulle strade della Vallagarina sono state percorse da automobilisti irresponsabili, e a Rovereto invece un 23enne è stato fermato con un tasso alcolemico pari a 1,46 g/l.

Il Codice della Strada sanziona coloro che si mettono al volante dopo aver bevuto o fatto uso di droghe con sanzioni o ammende che possono arrivare anche a 6000 euro, con l’arresto sino ad un anno nonché con la sospensione della patente di guida e nei casi più gravi finanche con la confisca del veicolo.

L’attività dei Carabinieri proseguirà anche nelle prossime settimane.

di Da. P.