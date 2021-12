Tuenno, doppio incontro con il maestro Francesco Cito

lunedì, 13 dicembre 2021

Tuenno – Il circolo fotografico Valli del Noce organizza un doppio evento inedito per la Val di Non. L’incontro culturale “aperto al pubblico” con il maestro Francesco Cito, è in programma venerdì 17 dicembre alle 20.30 presso il teatro di Tuenno nel quale si potranno osservare tutti gli scatti più famosi dell’artista accompagnati dal racconto di chi li ha vissuti in prima linea.

Il secondo evento – workshop di reportage e fotogiornalismo a pagamento – è in programma la mattina del sabato 18 dicembre, destinato non solo ai più esperti, ma a tutti quelli che vorranno cogliere gli insegnamenti di uno tra i grandi della fotografia mondiale. La lezione sul campo, naturalmente, vedrà come propedeutico l’incontro del venerdì in quanto la visione e le spiegazioni degli scatti potranno avvicinare i corsisti al metodo ed alla filosofia di scatto del maestro.

Francesco Cito (nella foto) è uno dei pochi fotografi a livello internazionale ad aver vinto due volte il World Press Photo, il più importante riconoscimento di fotogiornalismo a livello mondiale: nel 1995 il World Press Photo gli conferisce il terzo premio Day in the Life per il “Neapolitan Wedding story ” e nel 1996 il World Press Photo gli conferisce il primo premio per il Palio di Siena.

Il fotografo Ferdinando Scianna scrisse di lui: “E’ oggi il miglior fotogiornalista italiano. Ha l’istinto del fatto, la passione del racconto, la capacità di far passare attraverso le immagini, con forza di sintesi e rigore visivo, l’essenziale delle cose”.

Uno dei momenti più importanti della sua carriera avviene nel 1980, infatti è uno dei primi fotoreporter a raggiungere clandestinamente l’Afghanistan occupato con l’invasione dell’Armata Rossa. Riuscirà, al seguito di vari gruppi di guerriglieri che combattevano i sovietici, a percorre 1200 chilometri a piedi nel cuore della battaglia.

Vista l’attualità di questo argomento, nella serata di venerdì 17, aperta al pubblico, saranno presentate, dal maestro, le foto che oltre 40 anni fa fecero il giro del mondo.