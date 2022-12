SkiArea Dolomiti di Brenta, apre il collegamento tra Folgarida Marilleva e Madonna di Campiglio

venerdì, 2 dicembre 2022

Madonna di Campiglio – Da domani – 3 dicembre – apre il collegamento tra Folgarida Marilleva e Madonna di Campiglio. Una spruzzata di neve, quanto basta per rendere romantico il paesaggio, è finalmente caduta dal cielo. E, dove il meteo non è arrivato, ci ha pensato il sistema di innevamento programmato. Insomma, tutto è pronto per tornare a vivere emozioni intense sulle piste del comprensorio sciistico più grande del Trentino.

Forte di un ottimo debutto sulla neve con oltre 4.000 primi ingressi registrati nel weekend scorso, la SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole Val Rendena è pronta a entrare a pieno ritmo nella stagione invernale 2022-2023.

Da domani aprirà anche l’area di Folgarida Marilleva con il collegamento che porta in zona Madonna di Campiglio dove si potrà sciare, dopo l’apertura del Grosté, anche in zona Spinale e Pradalago. A Folgarida Marilleva con le piste apriranno anche i tre Family Park di Daolasa, Folgarida e Marilleva.

Qualche giorno di attesa (fino a martedì 6 dicembre) e si potrà sciare anche sulle piste di Pinzolo e con l’apertura della Pinzolo-Campiglio Express tutta la SkiArea sarà collegata sci ai piedi con oltre il 65% degli impianti di risalita in funzione. Tutti gli aggiornamenti su impianti e tracciati aperti, condizioni meteo, bollettino neve e condizioni delle piste sono reperibili sul sito Ski.it.