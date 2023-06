Sfruz: serata informativa sull’orso con relatore Massimo Vettorazzi

mercoledì, 7 giugno 2023

Sfruz (Trento) – Una serata informativa sull’orso: venerdì 9 giugno, alle 20:30, presso la sala polifunzionale del Comune di Sfruz (Trento), Massimo Vettorazzi – vicepresidente della Commissione TAM-SAT – tratterà il tema dell’orso e le problematiche relative alla sua coesistenza con l’uomo.

Da sempre la figura totematica dell’orso bruno rievoca emozioni forti; chi lo associa alla saggezza, chi alla montagna o alla natura selvaggia, chi alla paura o alla ferocia. Ora più che mai queste emozioni sono entrate con grande risonanza nelle nostre case, ciò che però dobbiamo chiederci è: quanto veramente ne sappiamo di questi grandi plantigradi?

Proprio da questa riflessione è nata l’idea di organizzare una serata dedicata a questo tema. Un evento di informazione dove saranno trattati temi legati alla biologia, al comportamento e all’ecologia dell’orso bruno in Trentino. Sarà un’occasione per sfatare alcuni miti e conoscere meglio uno degli animali che è tornato a popolare i nostri boschi e con lui, tutte le preoccupazioni e paure che ne derivano.

Il relatore della serata sarà Massimo Vettorazzi, vicepresidente della commissione Tutela Ambiente Montano e membro del gruppo Grandi Carnivori del CAI. Moderatrice Elisabetta Filosi, mediatrice scientifica. Durante la serata momento di confronto e condivisione.

“La montagna è un luogo tanto selvaggio quanto antropizzato, – afferma Federico Poli, vicesindaco di Sfruz e organizzatore della serata – per trovare un equilibrio è necessario partire dalla conoscenza e la corretta informazione”.

Sarà quindi il primo di una serie di eventi aventi come tema la montagna, che il Comune di Sfruz, con la collaborazione della Pro Loco ha deciso di organizzare. “La conferenza – conclude Poli – si terrà Venerdì 9 giugno, ore 20.30, nella sala polivalente del Comune di Sfruz. Si ringraziano la SAT centrale, la commissione TAM e il gruppo Grandi Carnivori CAI, la Comunità Val di Non, il Coesistenza festival, il Mmape e il Parco Fluviale Novella per aver patrocinato l’evento”.