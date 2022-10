Sarnonico: campionato sociale 2022 al Golf Club Dolomiti

lunedì, 10 ottobre 2022

Sarnonico (Trento) – E’ andato in scena ieri il Campionato sociale 2022 del Golf Club Dolomiti di Sarnonico (Trento), gara aperta anche agli iscritti di 2° campo e con categoria ospiti.

Una sessantina circa i giocatori che hanno partecipato al torneo, in una giornata coperta, con deboli piogge solo al mattino e con temperature miti intorno ai 15 gradi. Il campo era piuttosto bagnato, ma ben tagliato e mantenuto.

Anche per quest’anno la formula di gara era composta da tre categorie, le prime due Medal e la terza Stableford, e una categoria unica per gli ospiti.

I vincitori finali sono stati:

2° CAT. OSPITI HEIDEGGER OLGA 35 pt

1° CAT. OSPITI POSTAL UMBERTO 43 pt

1° JUNIOR TOMASOVIC FABIAN 32 pt

1° SENIOR BORZAGA LUCA 36 pt

1° NETTO 3a cat. FRIZZERA SANDRA 37 pt

1° NETTO 2a cat. DE ANGELI PHILIPP 71 colpi

1° NETTO 1a cat. SPARER MARKUS 74 colpi

1° LORDO FEMMINILE CAGOL LORETTA 93 colpi (nella foto premiata da Omar Visintin).

1° LORDO MASCHILE e Vincitore assoluto del campionato Sociale 2022

HOLZNER LUKAS 83 colpi

Al termine della gara è avvenuta la consueta premiazione dei vincitori con fantastici e ricchi premi di famosi marchi da golf. La premiazione si è svolta con un ospite di eccezione, il campione olimpico Omar Visintin.

Prossime gare in programma:

Mercoledì 12 ottobre Mercol CUP (n° 20) con premi di giornata

Stbl. cat. unica – ranking stagionale – finale nazionale

Sabato 15 ottobre Inter Golf Club Dolomiti contro Golf Club Folgaria (aperto a tutti)

Stbl. 2 categorie + cat. Ospiti – Cena offerta – Tassa + Greenfee € 60.