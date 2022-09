Sarnonico: assegnato il trofeo Bridgestone FIT39ex Golf Cup by A.L

lunedì, 26 settembre 2022

Sarnonico (Trento) – Al Dolomiti Golf Club di Sarnonico (Trento) si è svolto il torneo sponsorizzato da Bridgestone FIT39ex Golf Cup by A.L. Golf. La giornata, prevalentemente soleggiata e con temperatura intorno ai 14 gradi, ha fatto da cornice a un campo in ottime condizioni con green scorrevoli e fairway ben rasati ai 45 giocatori iscritti alla manifestazione. I partecipanti hanno ricevuto alla partenza una gustosa merenda. Tanti premi speciali tra cui nearest to the pin e longest drive hanno fatto da cornice all’evento.

A conclusione della gara c’è stata la premiazione, presso la Club House del circolo, con premi composti da guanti, palline e copri driver. Una piacevolissima giornata per i giocatori al Dolomiti Golf Club, un ringraziamento alla sponsorizzazione da parte di A.L. Golf nella persona di Giampaolo Bruno per la splendida organizzazione di questo torneo.

La gara Stableford 3 categorie ha visto come premiati a fine giornata i seguenti giocatori:

Nearest Pin Man buca 5 ALBER MAXIMILIAN 1,61 m

Nearest Pin Lady buca 13 SEGNA GABRIELLA 4,62 m

Longest Man buca 10 SANFTL THOMAS

Longest Lady buca 11 HEIDEGGER OLGA

1° SENIOR HOLZNER THOMAS 35 pt

1° LADY ZADRA NADIA 35 pt

2° NETTO 3a cat. SPRINGHETTI CLAUDIA 38 pt

2° NETTO 2a cat. MARTINI DOMENICO 36 pt (nella foto durante la premiazione)

2° NETTO 1a cat. FATTOR STEFANO 35 pt

1° NETTO 3a cat. VICENTINI CRISTIANO 39 pt

1° NETTO 2a cat. BERTOL STEFANO 38 pt

1° NETTO 1a cat. IOB RENZO 38 pt

1° LORDO ALBER MAXIMILIAN 34 pt

Prossime gare in programma:

Mercoledì 28 settembre MERCOL CUP

Stbl. cat. unica – ranking stagionale – finale nazionale

Domenica 2 ottobre CENTRO PORSCHE BZ GOLF CHALLENGE The 5th

Stbl. 3 cat. – Ranking Stagionale – CENA OFFERTA by SAS FUNDS