Riaperto il punto prelievi di Pellizzano, gli interventi

giovedì, 16 marzo 2023

Pellizzano (Trento) – Riaperto il punto prelievi di Pellizzano (Trento). L’assessore provinciale alla Sanità, Stefania Segnana, giunta in Val di Sole ha sottolineato: “Un simbolo di ripartenza, soddisfatti i cittadini”.

Ha ripreso da oggi il servizio prelievi nel punto Apss di Pellizzano, dopo la chiusura nell’estate 2020 dovuta alla riorganizzazione per l’emergenza Covid-19. Un servizio necessario e apprezzato dalla popolazione di tutta l’alta Val di Sole, che può tornare ad accedere ad un punto comodamente raggiungibile, aperto comunque a tutti i cittadini dei territori limitrofi. La riapertura ha visto la presenza dell’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, accolta da numerosi amministratori locali e dai responsabili del servizio di Apss. Erano infatti presenti alla riapertura del punto prelievi l’assessore regionale agli enti locali Lorenzo Ossanna, il sindaco di Pellizzano Francesca Tomaselli, in rappresentanza anche della Comunità della Val di Sole in quanto componente del comitato esecutivo, i sindaci di Ossana Laura Marinelli e di Peio Alberto Pretti, il vicesindaco di Malé Mauro Dallavo, mentre l’Azienda provinciale per i servizi sanitari era rappresentata dal direttore del Dipartimento cure primarie Daniela Zanon e il direttore del Distretto nord Chiara Francesca Marangon.

L’assessore Segnana ha ringraziato l’Azienda sanitaria per “essere venuta incontro alle esigenze della Comunità di Valle e degli amministratori locali che hanno fortemente richiesto la riapertura. È certamente un grande segnale di ripartenza, accolto con soddisfazione dagli utenti e dagli operatori. Non è stato semplice riaprire, vi ringrazio per il vostro lavoro, che ha consentito di venire incontro alle esigenze dei cittadini”, ricordando che da oggi è possibile prenotare negli ambulatori di Pellizzano tramite il Cup dell’Azienda sanitaria anche gli elettrocardiogrammi.

VIDEO

VIDEO

L’ambulatorio si trova a fianco della Apsp “Bontempelli“, nel centro del paese ed è aperto ogni giovedì dalle 8 alle 9, con accesso previa prenotazione online o telefonica. La consegna di campioni biologici è sempre possibile senza prenotazione negli orari di apertura. Al termine dell’incontro l’assessore ha anche avuto modo di visitare la struttura e gli anziani ospiti della vicina Apsp Bontempelli.