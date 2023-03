Patto tra Comunità di Valle e Apt della Val di Non

giovedì, 9 marzo 2023

Cles (Trento) – Comunità di Valle e APT: unità di intenti. La presidente della Comunità della Val di Non Michela Noletti, insieme al Comitato esecutivo hanno incontrato, al gran completo, il Consiglio di Amministrazione di APT Val di Non, presieduto da Lorenzo Paoli.

Il CdA di APT Val di Non si è riunito presso la sede della Comunità della Val di Non. Il Comitato esecutivo insieme alla Presidente Noletti sono stati aggiornati sulle attività promosse dall’Apt e sulle prospettive turistiche della Valle. Tra i vari argomenti all’ordine del giorno sono stati presentati i dati sul turismo in Valle.

“Un momento utile – afferma l’Assessore al turismo Andrea Biasi – per uno scambio di idee rispetto ad un’idea condivisa di promozione turistica della Val di Non che sinergicamente unisca le peculiarità che caratterizzano la nostra Valle”.

“Bellezze naturali e paesaggistiche, tradizioni e beni culturali, prodotti agricoli e enogastronomici – spiega la Presidente della Comunità di Valle Michela Noletti – devono essere considerati un unico Bene da promuovere e far conoscere. L’incontro è stato un momento utile per raccogliere idee necessarie per sviluppare attrattività territoriale da organizzare in un processo di condivisione tra le municipalità della Valle”.

“Siamo certi – afferma il presidente dell’Apt Lorenzo Paoli – che solo attraverso la collaborazione sia possibile attuare un piano turistico per la Val di Non che dia risposta alle reali difficoltà del settore e possa sfociare in un unico obiettivo, che è quello di fare della Valle un territorio a vocazione e a prospettiva turistica”.

La presidente Michela Noletti insieme al presidente di APT Lorenzo Paoli hanno voluto sottolineare la soddisfazione nell’aver trovato la base per una solida collaborazione a livello territoriale, in particolare sui temi del territorio e del turismo.