In Val di Sole a settembre le finali delle 4X Pro Tour World Series

giovedì, 3 marzo 2022

Vermiglio – Continuano ad arrivare buone notizie dalla Val di Sole per gli appassionati italiani di ciclismo fuori strada: dopo la conferma dell’appuntamento di Coppa del Mondo di Ciclocross sulla neve di Vermiglio, in programma il 17 Dicembre 2022, un altro prestigioso appuntamento va ad affiancarsi al già ricchissimo weekend delle finali di Coppa del Mondo di Mountain Bike, in programma dal 2 al 4 Settembre 2022. Foto @Michele Mondini.

Daolasa di Commezzadura ospiterà infatti anche le ultime due tappe (la settima e l’ottava) delle 4X Pro Tour World Series, la più importante challenge di four-cross a livello mondiale.

Quelle di Venerdì 2 e Sabato 3 Settembre saranno le serate dedicate a una disciplina che in Val di Sole ha scritto le pagine più belle della sua storia. La valle trentina ha infatti ospitato le ultime sei edizioni del Campionato del Mondo, mettendo alla prova in notturna, su un tracciato ad elevato tasso tecnico e spettacolare, i principali protagonisti di questa elettrizzante disciplina.

Nonostante da questa stagione non vengano più assegnati i titoli mondiali di disciplina, gli appassionati della Val di Sole potranno continuare a vivere tutta l’atmosfera di un appuntamento divenuto ormai rituale nel programma del weekend di Coppa, e che anzi quest’anno è destinato a raddoppiare.

“Siamo entusiasti di aver incluso la Val di Sole nel calendario delle 4X Pro Tour World Series 2022. Non vediamo l’ora di organizzare uno spettacolo straordinario per un grandissimo pubblico”, ha detto l’organizzatore della challenge Scott Beaumont.

“Il four-cross fa parte della nostra storia sportiva – ha dichiarato il Presidente di APT Val di Sole e Grandi Eventi Val di Sole Luciano Rizzi, – volevamo dare continuità a questo appuntamento e 4X Pro Tour World Series ha manifestato la stessa determinazione nel tornare a gareggiare su un tracciato che gli atleti considerano il più bello e selettivo al mondo. L’atmosfera magica della doppia Night Race di four-cross sarà un valore aggiunto per l’atteso weekend delle finali di Coppa del Mondo di Mountain Bike”.