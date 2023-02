martedì, 7 febbraio 2023

Cles – “Il giro del volontariato” a Cles (Trento) con la presenza di Alessandro Lombardi Direttore del Terzo settore presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Centro servizi volontariato del Trentino con la collaborazione della Comunità della Val di Non e della Val di Sole ha organizzato giovedì 9 febbraio alle ore 18 presso la sala Borghesi Bertolla del Comune di Cles un importante momento di incontro con le Associazioni del territorio per discutere insieme al Direttore del Terzo settore per fare il punto sulla riforma del Terzo Settore.

Il programma in breve:

ore 18.00 – Saluti delle istituzioni e introduzione:

Michela Noletti – Presidente Comunità della Val di Non

Lorenzo Cicolini – Presidente Comunità Val di Sole

Ruggero Mucchi – Sindaco di Cles

Giorgio Casagranda – Presidente CSV Trentino

ore 18:20 – “Siamo una Montagna che Cresce” presentazione dei servizi del CSV a cura di Francesca Fiori, Mirella Maturo e Andreas Fernandez (Staff del CSV)

ore 18:45 – La situazione attuale del Terzo settore e prospettive future:

Alessandro Lombardi – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direttore del Terzo settore)

Daniele Erler – CSV Trentino;

Elisabetta Ambrogetti – PAT;

ore 19.45 – Brindisi con buffet “AVERE VENT’ANNI” Momento conviviale per conoscersi e rafforzare i legami; (a cura Associazione Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole);

Soddisfatto l’Assessore alla cultura della Comunità della Val di Non. “La serata di giovedì – afferma Andrea Biasi – sarà l’occasione per fare il punto sulla riforma del terzo settore. Le associazioni del territorio avranno modo di conoscere i dettagli della riforma direttamente dal direttore del Terzo Settore Alessandro Lombardi. Un’occasione unica sia per il Trentino sia per le Valli del Noce”.

La Presidente della Comunità della Val di Non Michela Noletti considera un momento importante quello offerto dal CSV alle associazioni del territorio. Un momento utile anche per gli Amministratori del luogo per conoscere la nuova riforma e per comprenderne i punti di forza e di debolezza. “Insieme alla Comunità della Val di Sole siamo felici di ospitare questo incontro. Incontro reso ancora più importante dalla presenza di illustri relatori”.